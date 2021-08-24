UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yeni döneme hazır

UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş, Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren üç bölümün yanı sıra İşletme Bölümü altında İşletme , Dijital Medya ve Pazarlama ile Ekonomi Programlarının, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün altında ise Uluslararası İlişkiler Programı’nın bulunduğunu kaydetti.

Öğrencilere hem günümüz değişen ve gelişen koşullarına adapte olacak şekilde hem de teorik ve pratik alanlarda kendilerini geliştirme olanağı bulabilecekleri bir eğitim ortamı sunduklarını kaydeden Yeşiltaş, “Fakültemiz bünyesinde akademik geçmişleri güçlü, yayınları atıf almış, Google Akademi’de h-indeksi yüksek olan, aynı zamanda sektörde tecrübesi de bulunan deneyimli bir kadro ile eğitim-öğretim veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz bölümlerimizde İngilizce dilinde eğitim almanın avantajıyla mezuniyetten sonra iş hayatlarına bir adım önde başlayacaklar” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yeşiltaş, Finans laboratuvarlarında öğrencilerine para, sermaye ve emtia piyasalarının işleyişi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler verildiğini aktararak, “Finans laboratuvarımız sayesinde öğrencilerimiz teorik bilgilerin yanı sıra hisse senedi, tahvil, emtia, döviz ve türev piyasalarının pratikte nasıl çalıştığını ve sanal ortamda gerçek piyasa verileri kullanılarak bu araçlarla nasıl yatırım yapıldığını öğreniyorlar. Bu durum mezunlarımızın yatırım ve portföy yönetimi konusunda tecrübe kazanarak diğer üniversite mezunlardan farklı olarak özel bir yeteneğe sahip olmalarını sağlıyor” dedi.

Mezunların istihdam olanakları hakkında da bilgi veren Yeşiltaş, “İşletme mezunlarımız işletmelerin üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, muhasebe, araştırma geliştirme ve halkla ilişkiler gibi çeşitli fonksiyonlarında kendilerine yer bulabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Yeşiltaş, finans alanında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, şirketlerin finans bölümlerinde veya finansal kuruluşlarda finans uzmanı, borsada faaliyet gösteren aracı kurumlarda broker, dealer veya yatırım uzmanı olarak istihdam edilme olanağına sahip olduklarını kaydederek, uluslararası ilişkiler alanından mezun olanların ise yerel, bölgesel ve küresel düzeyde faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarının dış ilişkiler bölümlerinde istihdam fırsatı yakalayabileceklerini belirtti.