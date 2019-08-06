UKÜ İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programı kayıt başvuruları başladı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feray Gökdoğan, günümüzde sağlık sorunlarının, sağlık kurumlarındaki bakım hizmetlerinin ve sağlık personelinden beklentilerin değiştiğini belirterek, bu ihtiyaçların nitelik açıdan yeterlilik gösteren sağlık insan gücü ile karşılanabileceğini kaydetti. Hematoloji, kardiyoloji, nefroloji, onkoloji, nöroloji gibi dâhiliye kliniklerinde çoğunlukla yaşam kalitesi düşük, uzun süreli bakım gereksinimi olan hastalar bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gökdoğan, bu kliniklerde hemşirelerin kaliteli bakım hizmetleri sunmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Gökdoğan, dâhili kliniklerde yatan hastalara iyileşme ortamı sağlayan, olumlu algı oluşturan, kaliteli bakım veren iç hastalıkları hemşireliği alanında uzmanlaşmış profesyonellere ihtiyaç olduğunun altını çizerek, “Kaliteli hemşirelik bakımı için hemşirenin mesleki bilgisi, otonomisi ve iş disiplini gibi profesyonel nitelikleri gelişmiş olmalıdır” dedi.

Gökdoğan, UKÜ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Hemşirelik yüksek lisans programı kapsamında YÖK onaylı İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans eğitimine 2019-2020 akademik yılından itibaren başlanılacağını bildirdi. İç Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programının yürütücüsü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feray Gökdoğan programa hemşirelerin talebinin giderek artış gösterdiğini ve başvuruların UKÜ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsüne şahsen yada online olarak da yapılabileceğini ifade etti.