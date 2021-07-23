UKÜ Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz’un “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlandığını anımsatarak basın emekçilerinin bayramını kutladı.

Seçim, Osmanlı İmparatorluğu’nda gazetelerin “sansür” memurları tarafından denetimden geçtikten sonra yayınlanabildiğini, ancak 24 Temmuz 1908’deki İkinci Meşrutiyet’in yürürlüğe girmesiyle sansürün kaldırıldığını, bu nedenle daha sonraki yıllarda 24 Temmuz’un “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmasına karar verildiğini aktardı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1946 yılında kurulması ve gazeteci Falih Rıfkı Atay’ın önerisi ile 24 Temmuz’un “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Seçim gazetecilerin halkı bilgilendirme, haberdar etme gibi önemli işlevlerinin yanı sıra toplumu yönlendirme, kamuoyu oluşturma gibi fonksiyonlara da sahip olduğunu söyledi.

Gazetecilik mesleğinin en zor, en dinamik ve aynı zamanda en fazla özveri gerektiren mesleklerden biri olduğunun altını çizen UKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Hikmet Seçim, çoğu zaman büyük zorluklarla, fedakârlıklarla görevini yerine getiren, mesleğine gönül veren tüm gazetecilerle basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.