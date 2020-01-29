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UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora programı kayıt başvuruları başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora programı açıldı.

UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora programı kayıt başvuruları başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora programı açıldı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 18:06
UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora programı kayıt başvuruları başladı

UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora programı kayıt başvuruları başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora programı açıldı.

UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp, 2019-2020 Bahar dönemi için başvuru kabul ettiklerini açıklayarak, amaçlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yetkin, donanımlı, araştırmacı, bilimsel eğitim ve öğretime katkı sağlayan, mesleki etik ve değerlere sahip bilim insanları yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Özalp, programın eğitim dilinin Türkçe olduğuna dikkat çekerek, program kapsamında Doku Mimarisi Temelli Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Motor Kontrol ve Hareketin Sensorimotor İntegrasyonu, Mikrogravite ve Hareket, Erkek ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Egzersiz Testleri ve Eğitimi, Kardiyopulmoner Patofizyoloji ve Rehabilitasyon, Pediatrik Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon Uygulamaları, Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Turizminde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gibi derslerin verileceğini bildirdi.  

Doktora programından mezun öğrencilerin kariyer olanakları hakkında da bilgi veren Özalp, mezunların özellikle üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabileceklerini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Özalp, üniversitelerin akademik kadroları yanı sıra mezunların kamu ya da özel sektöre ait yataklı tedavi kurumları, rehabilitasyon merkezleri, ayaktan tanı ve tedavi merkezleri, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren merkezler, evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, yaşlı-çocuk-engelli bireyler için bakım ve rehabilitasyon merkezleri, spor merkezleri, sağlık projeleri yürüten sivil toplum kuruluşları gibi alanlarda istihdam olanağına sahip olabileceklerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiUKÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
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