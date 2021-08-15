UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi yeni öğrencilerine yeni kapılar açıyor

Evrensel ölçütler uygun derslikleri, çağdaş ve üst teknolojiyle donatılmış laboratuvarları, Bilim Merkezi, kafeteryalarıyla bir yerleşke birimi olarak öğrencilere akademik ve günlük yaşam seçkinlikleri sunan Fakülte, takviye edilen yeni akademik kadrosuyla da ideal bir örgütlenmeyi gerçekleştirdi.

Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı ile Psikoloji bölümleri beş yıllık FEDEK akreditasyonu alarak benzer kuruluşlardan farklılığını kanıtlayan Fakülte, diğer kuruluşlarda çok ender bulunan Nöropsikoloji Laboratuvarı ile alanın uygulamalı eğitim ve araştırma etkinliklerine de büyük katkı sağlıyor.

Fakülte bünyesinde yer alan Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğretim üyelerince oluşturulan ve 2019-2020 akademik yılı Bahar Dönemi’nde hayata geçen Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı’nda lisans ve master öğrencileri eğitimlerinin uygulamalarını sürdürme olanaklarına sahipler.

Psikoloji Bölümü seçkin akademik kadrosuyla lisans ve Klinik Psikoloji dalındaki yüksek lisans programlarıyla yükseköğrenim çevrelerinde saygın bir konuma sahip. Türkçe ve İngilizce dilinde eğitim veren bu bölümün mezunları insanın olduğu her çalışma alanında görev alabilirler. Psikologlar; devlet hastaneleri ya da araştırma hastanelerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel danışmanlık merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, adliyelerde, cezaevlerinde, çocuk esirgeme kurumlarında, huzurevlerinde, kadın sığınma evlerinde psikolog olarak çalışabildikleri gibi ayrıca kreş, ana sınıfı, dershaneler ve özel okullarda psikolojik danışman ya da psikolog olarak görev alabilirler.

Yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra psikolojinin alt dallarından birinde uzmanlık alıp çeşitli akademik kurumlarda araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olabilirler. Ek olarak, klinik alanda ve uygulama alanlarında çalışmak isteyen mezunların da, eğitim hayatlarına yüksek lisans ve doktora dereceleri ile devam etmeleri gerekmekte ve arzulanmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ise 20 yılı bulan süre içinde istikrarlı akademik kadrosu ile lisans ve yüksek lisans programlarını başarıyla ve kabul edilmiş bir bilimsel saygınlık ortamında sürdürmektedir.

Bu bölüm mezunları da ilgili mevzuat çerçevesinde orta öğretimde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni; Radyo ve televizyon gibi yayın organlarında program yapımcılığı, haber redaktörlüğü ve sunuculuk yapabilirler. Osmanlı Türkçesi alanında kendilerini geliştirenler, kütüphane ve arşivcilik kurumlarına yönelebilir. Basın ve yayın organlarında Türkçe düzeltmenlik, editörlük yürütebilirler. Halkbilimi alanında çeşitli özel ve resmî kurumlarda çalışabilirler. Türk Dünyası’na yönelik verilen dersler, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne yönelmek isteyenlere geniş iş fırsatları sağlamaktadır.