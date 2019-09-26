UKÜ ev sahipliğinde UGEBAK Konferansı ve ELMIS Kongresi başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde “II. Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış (UGEBAK) 2019” Konferansı ile “IV. ELMIS Uluslararası Özel Eğitim Kongresi” başladı.

Acapulco Hotel’de düzenlenen etkinliğin açılışında T.C. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın konuşma gerçekleştirdiler.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas açılış töreninde yaptığı konuşmada, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üniversitelerin küresel, ulusal ve bölgesel eğilimlerini dikkate alarak misyon ve eğitim araştırma politikalarını belirlemesi, izlemesi ve önlem alarak bir iç kalite sistemi kurması gerektiğini söyledi.

Eğitim ve öğretim alanında öğrenme kazanımlarının izlenmesi, öğretim elemanlarının bu kazanımları sağlayacak şekilde eğitim faaliyetlerini yürütmesi, bu faaliyetlere uygun öğrenme ortamlarının sağlanması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Elmas, mezunların izlenmesi gerektiğini de aktardı.

Prof. Dr. Elmas, Kalite Güvence Sistemi kapsamında yükseköğretim kurumlarının, program akreditasyon süreçlerine teşvik edilmelerinin önemini belirterek, konuşmasını ‘Hızlı değişen dünyaya ayak uydurmanın ve uluslararası ilişiklerin geliştirilmesinin en önemli aracı kalite ve akreditasyondur’ şeklinde tamamladı.

Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri konuşmasında, değişen ve gelişen dünyada küresel yapının da etkisiyle iyi yetişmiş, nitelikli, teknolojik gelişmeleri takip eden, dünya sorunlarına duyarlı, analitik düşünce yapısına sahip insan kaynağının stratejik önemi olduğunu kaydetti.

Üniversite olarak araştırmaya önem verdiklerinin belirten Nadiri, “Üniversite bünyesinde yürütülen akademik ve bilimsel araştırmalar neticesinde yayınlanan bilimsel makaleler üniversitemizdeki eğitimin uluslararası standartlarda olduğunun bir göstergesidir” dedi.

Prof. Dr. Nadiri, UKÜ’nün uluslararası iş birlikteliklerine de önem verdiğini dikkat çekerek, dünyanın saygın 230’u aşkın üniversitesi ile akademik, araştırma, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi alanlarında iş birliği anlaşmaları bulunduğunu kaydetti.

Sürdürülebilir başarının kaliteye yatırım yapılması ile mümkün olduğunu aktaran Nadiri, uluslararası akreditasyon çalışmalarına önem verdiklerini ve birçok farklı alanda uluslararası bağımsız bilimsel kurumlardan alınmış akreditasyonları olduğunu açıkladı.

Yükseköğretim hayatında 22 yılını tamamlayan UKÜ’nün en köklü fakültelerinden olan Eğitim Fakültesi’nin vizyonlarından birinin tüm dünya ve ilgili bilim dalına ışık tutabilecek bu tür akademik çalışmaların düzenlenmesi olduğunu hatırlatan Nadiri, “Bu bağlamda her iki etkinliğin de bilimsel ve akademik anlamda yapıcı ve yararlı bir etkinlik olacağına inancım tamdır” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kongre Genel Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın ise konuşmasında, Uluslararası Geleceğin Eğitime Bakış Konferansı’nın bu yılki temasının “Eğitimde Sürdürülebilir Kalite”, Özel Eğitim Kongresi’nin ise Özel Eğitimde Etkili Bütünleştirme Yönetim ve Liderlik olarak kararlaştırıldığını kaydederek, bu çerçevede 150’ye yakın bildiri sunulacağını, iki ayrı panel ve öğretmenlere yönelik 4 ayrı çalıştay gerçekleştirileceğini aktardı.

Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, her iki bilimsel etkinliğin de 27 Eylül Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı.