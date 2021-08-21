UKÜ Eczacılık Fakültesi geleceğin eczacılarını bekliyor

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan İtalya’daki University of Rome Tor Vergata Eczacılık Fakültesi ile yapılan anlaşma kapsamında çift diploma uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu sayede öğrencilerimiz UKÜ Eczacılık Fakültesi’nde ilk 3 yılı kapsayan eğitim-öğretimin ardından, sonraki 2 yıllık eğitimlerini University of Rome Tor Vergata’nın Roma’daki kampüsünde tamamlayabiliyorlar” ifadesini kullandı.

Fakülte bünyesinde 5-yıllık MPharm ve 6-yıllık PharmD programları yer aldığını aktaran Yazan, “PharmD programı ilk 5 yıl MPharm programı ile paralel giderken, 6. yılında ağırlıklı olarak uygulama ve staj içeren derslerden oluşuyor” dedi.

Prof. Dr. Yazan, programlarının Nijerya Eczacılık Konseyi (Pharmacy Council of Nigeria) akreditasyonuna sahip olduğunu anımsatarak, aynı zamanda Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği’ne (European Pharmaceutical Students Association) üye olduklarını ve resmi oy hakları bulunduğunu dile getirdi.

Uzman eğitim kadrosu tarafından sunulan derslere ek olarak öğrencilerin eğitim kadrosu denetiminde son yıllarında birer mezuniyet projesi hazırladıklarını kaydeden Yazan, öğrencilerin bu şekilde tercih ettikleri dallara yoğunlaşma fırsatı yakaladıklarını da ifade etti.

Yazan, Eczacılık programlarında eğitim dilinin tümüyle İngilizce olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizi mezun olunca uluslararası bakış açısına sahip ve dünyanın her yerinde çalışma imkânı yakalayan eczacılar olarak yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bilimsel gelişmeleri yakından takip eden öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını da kaydeden Yazan, “Fakültemizden mezun olan eczacılar hasta sağlığı ve çıkarını önde tutan, etik değerlere sahip, bilim ile iç içe mesleğini yürüten eczacılar olarak mesleklerini icra ediyorlar” dedi.

Prof. Dr. Yazan, Eczacılık Fakültesi bünyesinde bir İlaç Danışma Merkezi bulunduğunu da sözlerine ekleyerek, söz konusu merkezin ücretsiz olarak halka çevrimiçi danışmanlık hizmeti verdiğini ve bu kapsamda ilaç etkileşimi, yan etki ve ilaçla ilgili diğer konularda danışan sorularının yanıtlandığı bilgisini paylaştı.