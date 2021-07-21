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UKÜ Eczacılık Fakültesi beyaz önlük giyme ve yemin töreni gerçekleştirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından 2020-2021 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Töreni gerçekleştirildi.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:41
UKÜ Eczacılık Fakültesi beyaz önlük giyme ve yemin töreni gerçekleştirildi

Ülkede son günlerde artan yeni tip korona virüs (COVID-19) vakaları nedeniyle tören çevrim içi olarak düzenlendi.

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Asım Eğitmen’in sunumunda gerçekleşen törende UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksüz birer konuşma yaparak, mezunları kutladılar.

Eczacılık Fakültesi birincisi Mary-Favour Dane Osim-Asu törende yaptığı konuşmada, Pharm.D. eğitiminde geçen 6 yıllık deneyimlerini katılımcılarla aktararak, geleceğe dair planlarını arkadaşları, öğretim elemanları ve ailelerle paylaştı.

Eczacılık Fakültesi Laborantı Titilayomi Olufunso Olutoyin Aboluwoye tarafından gerçekleştirilen canlı müzik dinletisi sonrasında mezunlar beyaz önlüklerini giydiler.  

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan’ın daveti sonrasında mezunlar Eczacılık yeminlerini ederek meslek hayatlarına ilk adımlarını attılar.

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Anahtar Kelimeler:
UKÜ Eczacılık Fakültesi
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