UKÜ dört ayrı uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor

Tüm dünyada yaşanan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbirler çerçevesinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek konferanslar hem çevrim içi hem de yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bilim ve Teknoloji, Uluslararası Öğretmen Eğitimi, Uluslararası İletişim-Medya ve Uluslararası Yüksek Öğretimde Kalite konularının ele alınacağı konferanslara yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda akademisyen ve uzmanın katılımı bekleniyor.

Söz konusu konferansların açılış töreninde YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri birer konuşma gerçekleştirecekler.

Kongrede ilk gün gerçekleştirilecek “Kuzey Kıbrıs Yüksek Öğrenim Alanı'nda Kalite Kültürü'nün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında uluslararası akreditasyonun rolü ve önemi” başlıklı panelde UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Solyalı ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt söz alacaklar.

Kongrelerde ayrıca uzman çağrılı konuşmacıların yer alacağı özel oturumlar ve workshoplar gerçekleştirilecek. Konferanslarda sunulan bildiriler bildiri kitapçığı ve akademik dergilerde yayınlanacak.