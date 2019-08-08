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UKÜ Çevre Bilimleri doktora programı yeni dönem öğrenci kayıtları başladı

UKÜ Çevre Bilimleri doktora programı yeni dönem öğrenci kayıtları başladı

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:21
UKÜ Çevre Bilimleri doktora programı yeni dönem öğrenci kayıtları başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Çevre Bilimleri doktora programı 2019-2020 Akademik Yılı Güz dönemi öğrenci kabulleri başladı. UKÜ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rana Kıdak, programın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı olduğunu hatırlatarak KKTC, Türkiye ve üçüncü ülkelerden öğrenci kabul edildiğini bildirdi.

Dünyada her geçen gün büyüyen çevresel sorunlarla karşılaştıkça Çevre Bilimleri dalında doktora yapmanın öneminin daha da arttığına dikkat çeken Kıdak, çevre bilimleri konularında bağımsız araştırma yapabilen ve yeni sentezlere ulaşabilen uzman ve akademisyenlere büyük ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.  

Çevre Bilimleri programında doktora yapabilmek için belirli alanlarda yüksek lisans yapılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Kıdak, “Biyoloji, Mikrobiyoloji, Çevre Bilimleri, Çevre Teknolojileri, Biyofizik, Kimya, Biyokimya, Organik Kimya, Çevre Jeolojisi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik, Matematik dallarının birinde yüksek lisans diplomasına sahip olmak gereklidir” dedi. Kıdak, adayların yüksek lisans tezlerinin özetini ve doktora tezi öneri metnini UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne göndererek başvuruda bulunabileceklerini açıkladı.

Doktora programına başlayacak olanların iyi derecede İngilizce bilmeleri gerektiğinin altını çizen Kıdak, özellikle ileri su/atıksu arıtımı, kirleticilerin çevrede taşınımı ve yaşam döngüsü analizi, su kalitesi modellemesi, atıklardan biyoyakıt/biyoetanol/biyogaz üretimi, mikrokirleticiler, katı atık yönetimi, hava kirliliği konularında uzman yetiştirdiklerini de kaydetti.

Prof. Dr. Kıdak, bu programdan mezun öğrencilerin çevre konularını ekonomik, hukuksal ve sosyal açılardan değerlendirebilen, sürdürülebilir sistem perspektifinden bakabilen kişiler olarak gerek kamu gerekse de özel sektörde ilgili konularda uzman veya akademisyen olarak çalışabileceklerini de vurguladı.  

UKÜ’nün gelişmiş altyapısı ile öğrencilere geniş imkânlar sunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kıdak, öğrencilerinin çevre bilimleri alanlarında ortaya çıkardıkları bilimsel araştırmaların ülke ve insanlık yararına kullanılması için gerekli gayreti gösterdiklerini de aktardı.

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