banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93809
ALTIN
251.285
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4491
EURO
6.5701
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
METEOROLOJİ’DEN TOZ UYARISI
Girne’de soyulan kuyumcu açıklama yaptı
GİRNE’DE SOYULAN KUYUMCU AÇIKLAMA YAPTI
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kazasız gün geçmiyor
KAZASIZ GÜN GEÇMİYOR
banner306

UKÜ “6. Grafik Tasarım Bölümü Öğrenci Sergisi” düzenlendi

UKÜ “6. Grafik Tasarım Bölümü Öğrenci Sergisi” düzenlendi

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:49
UKÜ “6. Grafik Tasarım Bölümü Öğrenci Sergisi” düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Grafik Tasarım Bölümü tarafından öğrencilerin akademik dönem boyunca yaptıkları işlerin sergilenmesi amacıyla “6. Grafik Tasarım Bölümü Öğrenci Sergisi” gerçekleştirildi.

İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sanatseverler ile buluşan ve geleneksel olarak her yıl düzenlenen ‘Grafik Tasarım Bölümü Öğrenci Sergisi’nde, grafik tasarım proje kapsamında yer alan fotoğraf, grafik iletişim, illüstrasyon, tipografi gibi derslerde üretilen pek çok farklı çalışmalar yoğun ilgi gördü.

banner317
Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri serginin açılışında, bu tür etkinliklerin yalnızca kampüs alanı içerisinde değil, farklı yerlerde de gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, bunların sektör temsilcilerine ve topluma ulaştırılmasının önemli olduğunu kaydetti. Nadiri, sergideki çalışmaların sektör temsilcilerine ulaşmasıyla gelecek olan geri bildirimlerin öğrencilerin kariyerleri açısından kendilerini daha üst seviyeye taşıyacağını açıkladı.

Dekan Vekili Prof. Dr. Nezih Ayıran yaptığı konuşmada, bu tip sergilerin en önemli yararlarının çalışmaların sergilenebileceği düşüncesinin hem öğrencilere hem de öğretim elemanlarına kazandırdığı olumlu motivasyon olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ayıran, bu tür etkinliklerle bölümün kendini topluma tanıtarak, toplumla bağları güçlendirmelerine olanak sağladığını ve gelecek eleştirilerle daha olumlu çalışmalara yönelme imkânı yarattığını da kaydetti.  

Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Songür Dağ ise konuşmasında sergide yer alan öğrenci çalışmalarının eğitim sürecinde birden fazla aşamadan geçtiğini belirterek, bölüme ait pek çok farklı derslerde üretildiklerini açıkladı. Dağ, öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca ciddi, titiz, yaratıcı ve disiplinli çalışmalar ortaya koyduklarını aktararak, konuşmasında öğrencilerine tasarımcı adayı olarak girdikleri bu yolda zorluklarla karşılaşacaklarını ancak bunları cesaretleriyle yenebileceklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
UKÜ Grafik Tasarım Sergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım Bakanı Oğuz, TÜK'e önerecekleri tahıl alım fiyatlarını açıkladı
Tarım Bakanı Oğuz, TÜK'e önerecekleri tahıl alım fiyatlarını açıkladı
İki toplumlu kitap pazarı...
İki toplumlu kitap pazarı...
Aşı yaptırmayan kişiler, toplum sağlığını riske atıyor
Aşı yaptırmayan kişiler, toplum sağlığını riske atıyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, "Temiz düşün yaz kampı"nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, "Temiz düşün yaz kampı"nı ziyaret etti
Palmer: “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ABD için stratejik önemde...”
Palmer: “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ABD için stratejik önemde...”
Skandal üstüne skandal
Skandal üstüne skandal
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne Kayıtlar 11 Haziran’da Sona Eriyor… Eğitimler 18 Haziran’da Başlayaca
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne Kayıtlar 11 Haziran’da Sona Eriyor… Eğitimler 18 Haziran’da Başlayaca
Türkiye tarafından gerçekleştirilen Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye tarafından gerçekleştirilen Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi
Hizmetler takdir topluyor
Hizmetler takdir topluyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim