UKÜ “6. Grafik Tasarım Bölümü Öğrenci Sergisi” düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Grafik Tasarım Bölümü tarafından öğrencilerin akademik dönem boyunca yaptıkları işlerin sergilenmesi amacıyla “6. Grafik Tasarım Bölümü Öğrenci Sergisi” gerçekleştirildi.

İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sanatseverler ile buluşan ve geleneksel olarak her yıl düzenlenen ‘Grafik Tasarım Bölümü Öğrenci Sergisi’nde, grafik tasarım proje kapsamında yer alan fotoğraf, grafik iletişim, illüstrasyon, tipografi gibi derslerde üretilen pek çok farklı çalışmalar yoğun ilgi gördü.

Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri serginin açılışında, bu tür etkinliklerin yalnızca kampüs alanı içerisinde değil, farklı yerlerde de gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, bunların sektör temsilcilerine ve topluma ulaştırılmasının önemli olduğunu kaydetti. Nadiri, sergideki çalışmaların sektör temsilcilerine ulaşmasıyla gelecek olan geri bildirimlerin öğrencilerin kariyerleri açısından kendilerini daha üst seviyeye taşıyacağını açıkladı.

Dekan Vekili Prof. Dr. Nezih Ayıran yaptığı konuşmada, bu tip sergilerin en önemli yararlarının çalışmaların sergilenebileceği düşüncesinin hem öğrencilere hem de öğretim elemanlarına kazandırdığı olumlu motivasyon olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ayıran, bu tür etkinliklerle bölümün kendini topluma tanıtarak, toplumla bağları güçlendirmelerine olanak sağladığını ve gelecek eleştirilerle daha olumlu çalışmalara yönelme imkânı yarattığını da kaydetti.

Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Songür Dağ ise konuşmasında sergide yer alan öğrenci çalışmalarının eğitim sürecinde birden fazla aşamadan geçtiğini belirterek, bölüme ait pek çok farklı derslerde üretildiklerini açıkladı. Dağ, öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca ciddi, titiz, yaratıcı ve disiplinli çalışmalar ortaya koyduklarını aktararak, konuşmasında öğrencilerine tasarımcı adayı olarak girdikleri bu yolda zorluklarla karşılaşacaklarını ancak bunları cesaretleriyle yenebileceklerini ifade etti.