banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102836
ALTIN
379.516
DOLAR
6.8003
STERLİN
8.2976
EURO
7.4166
banner339
Kaçak kumar oynadılar
KAÇAK KUMAR OYNADILAR
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK

UKÜ 2020-2021 Akademik Yılında Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sistemi ile öğrenci kabul edecek

22 Mayıs 2020 Cuma 13:21
UKÜ 2020-2021 Akademik Yılında Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sistemi ile öğrenci kabul edecek
banner337
banner345

Burslu öğrenim için yeni sistem

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), tüm Dünyada yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle yalnızca 2020-21 Akademik yılı için geçerli olacak Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sistemi (ÖYBSS) ile öğrenci kabul edecek.   

ÖYBSS’ye KKTC veya KKTC/TC çift uyruklu lise mezunları yanı sıra 2019-20 Akademik yılı sonunda mezun olabilecek öğrenciler başvuru yapabilecek. Ayrıca lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayan TC vatandaşı öğrenciler ve diğer uyruklu öğrenciler de sisteme başvuruda bulunabilecek.

Nasıl başvurulacak?

UKÜ KKTC Tanıtım Ofisi, ÖYBSS kapsamında yapılacak başvuruların öğrencinin lise diploma notu, lise diploma notu oluşmayanlar için 2019-20 güz dönemi sonundaki genel not ortalaması veya Uluslararası sınav sonuçları (GCE, SAT, ACT vs.) dikkate alınarak programlara kabul edilecekleri bilgisini vererek, kabul alan öğrencilerin eğitim bursu haklarının ise not ortalamalarına bağlı olarak belirleneceğini açıkladı.

banner341
Burs olanakları

Eğitim bursu yanı sıra Üniversitenin öğrencilerine çok geniş bir yelpazede burs olanakları sunduğu bilgisinin verildiği açıklamada, akademik başarı bursu, sporcu bursu, mezun bursu, kardeş indirimi gibi bursların bunlardan sadece birkaçı olduğu bildirildi.

Son başvuru 3 Temmuz

Söz konusu sisteme başvuruların 21 Mayıs 2020 tarihinde başladığı, 3 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, aday öğrencilerden herhangi bir başvuru ücreti alınmayacağının da altı çizildi.  

Başvuruların www.ciu.edu.tr/oybss sitesinden yapılabileceği bildirilirken, başvuru sonrasında adaylara sisteme girmiş oldukları telefon numaralarından bilgilendirme SMS’i ve e-posta adreslerine de ayrıntılı değerlendirme sonuçları gönderileceği kaydedildi.

Değerlendirme sonuçlarına göre yükseköğrenimine UKÜ’de devam edecek öğrencilerin Üniversite’ye ön kayıt yaptırmaları gerektiği bilgisi verilerek, eğitim programların kontenjanlar ile sınırlı olması nedeni ile ön kayıtların en erken zamanda tamamlanması gerektiğinin önemli olduğuna dikkat çekildi.  

Son Güncelleme: 22.05.2020 13:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığındaki Toplantı Tamamlandı …tatar:
Cumhurbaşkanlığındaki Toplantı Tamamlandı …tatar: "cumhurbaşkanlığı Seçimi 11 Ekim'de Yapılacak"
Sendikal Platform, Maaş Kesintisinin Uzaması Halinde Dava Açma Ve Eylem Kararı Aldı
Sendikal Platform, Maaş Kesintisinin Uzaması Halinde Dava Açma Ve Eylem Kararı Aldı
Şehir Plancıları Odası: “şu Ana Kadarki Kent Güvenlik Sistemi Direkleri Ruhsatsız Ve Vizesiz”
Şehir Plancıları Odası: “şu Ana Kadarki Kent Güvenlik Sistemi Direkleri Ruhsatsız Ve Vizesiz”
Bugün 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü
Bugün 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü
Ktezo: “elektrik Üretim, Arz Ve Dağıtımı Tek Elde Toplanmalı”
Ktezo: “elektrik Üretim, Arz Ve Dağıtımı Tek Elde Toplanmalı”
Girne Belediyesi Ramazan Bayramı’na Hazır
Girne Belediyesi Ramazan Bayramı’na Hazır
“canım Annem Resim Ve Karikatür Yarışması” Sonuçları Belli Oldu
“canım Annem Resim Ve Karikatür Yarışması” Sonuçları Belli Oldu
İlkokul ve okul öncesi okullara kayıtlar 1 Haziran’da başlıyor
İlkokul ve okul öncesi okullara kayıtlar 1 Haziran’da başlıyor
Girne Antik Limanı’nda hizmet veren deniz gezi tekneleri faaliyete başlıyor
Girne Antik Limanı’nda hizmet veren deniz gezi tekneleri faaliyete başlıyor
Gce – A Level Alan Öğrencilere Türkiye Bursları Kapsamında Özel Kontenjan
Gce – A Level Alan Öğrencilere Türkiye Bursları Kapsamında Özel Kontenjan

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim