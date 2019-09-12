UKÜ 2019-2020 Akademik Yılı Oryantasyon Günleri başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafından 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri düzenleniyor.

UKÜ Oryantasyon Günleri, bu yıl Turkcell’in gençlik markası olan Gnçtrkcll’in sponsorluk desteği ile gerçekleştirilecektir. 2019-2020 Akademik Yılında üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere UKÜ kampüsünü, üniversite yaşamını ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmayı hedefliyor.

UKÜ, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen öğrencilerine kaliteli bir eğitim imkânı sunmanın yanı sıra Oryantasyon Günleri kapsamında ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerine öğrenim gördükleri ülkeyi yakından tanıma, yerel toplum ve kültür ile kaynaşma fırsatı sunuyor.

Öğrencilerin, Ercan Havaalanı ve Girne Turizm Limanı’nda karşılanmaları ile başlayacak olan UKÜ Oryantasyon Günleri; üniversite olanaklarının tanıtımı ve bilgilendirme toplantılarının yanı sıra geniş kapsamlı, eğlenceli etkinliklerden ve kültürel şehir turlarından oluşuyor.

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin eğitim hayatlarına iyi bir motivasyonla başlamaları ve uyum sürecini kolaylaştırabilmek amacıyla organize edilen Oryantasyon Günleri, Ekim ayına kadar devam edecek.

Oryantasyon Günleri kapsamında kampüs gezisi, açık hava sineması, karaoke gecesi, öğrenci kulüp şenliği, Kıbrıs gecesi, konserler gibi bir dizi etkinlik düzenleniyor.