UKÜ 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Ön Lisans Ve Lisans Öğrencileri Diplomalarını Aldı

Her geçen yıl artan mezun sayısı ile eğitimde bir marka haline gelen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet töreninde 556 ön lisans ve lisans mezunu vermenin gururunu yaşıyor.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen; UKÜ Yönetimi, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri ve öğretim üyelerinin hazır bulunduğu törene, mezunlar ve aileleri yüksek bir katılım göstererek bol bol mezuniyet fotoğrafı çektirdiler.

Fakülte ve yüksekokullara özel olarak gerçekleştirilen törenlerde, diplomaların takdimi öncesinde konuşma yapan Dekan ve Yüksekokul Müdürleri, mezun öğrencileri, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tebrik ederek, profesyonel yaşamlarında başarı dileklerinde bulundular.

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreninde toplam 44 ön lisans ve 512 lisans öğrencisi diploma almaya hak kazandığı törende, mezunların diploma coşkusunu onlarla birlikte yaşama fırsatı bulan aileler de, festival tadında düzenlenen törende bol bol fotoğraf çekme fırsatı yakaladılar.

Cyprus International University You Tube kanalından canlı olarak da izlenebilen törenler, mezunların kep atma ve toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.