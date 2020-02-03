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UKÜ 2019-2020 Akademik Yılı Güz dönemi mezuniyet töreni 4-5 Şubat’ta yapılıyor

Kurulduğu 1997 yılından bu yana sürekli olarak büyüyen ve ülkemiz lider yükseköğretim kurumlarından biri olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2019-2020 Akademik Yılı Güz döneminde toplam 801 mezunu ile kaliteli eğitimin adresi olmaya devam ediyor.

UKÜ 2019-2020 Akademik Yılı Güz dönemi mezuniyet töreni 4-5 Şubat’ta yapılıyor

Kurulduğu 1997 yılından bu yana sürekli olarak büyüyen ve ülkemiz lider yükseköğretim kurumlarından biri olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2019-2020 Akademik Yılı Güz döneminde toplam 801 mezunu ile kaliteli eğitimin adresi olmaya devam ediyor.

03 Şubat 2020 Pazartesi 13:32
UKÜ 2019-2020 Akademik Yılı Güz dönemi mezuniyet töreni 4-5 Şubat’ta yapılıyor

UKÜ 2019-2020 Akademik Yılı Güz dönemi mezuniyet töreni 4-5 Şubat’ta yapılıyor

Kurulduğu 1997 yılından bu yana sürekli olarak büyüyen ve ülkemiz lider yükseköğretim kurumlarından biri olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2019-2020 Akademik Yılı Güz döneminde toplam 801 mezunu ile kaliteli eğitimin adresi olmaya devam ediyor.   

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İlk gün gerçekleşecek mezuniyet töreninde sırasıyla Hukuk Fakültesi-Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi-Sağlık Bilimleri Yüksekokulu-Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu-Eczacılık Fakültesi, İletişim Fakültesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu-Meslek Yüksekokulu-Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi-Eğitim Fakültesi-Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 556 ön lisans ve lisans mezunu diploma sahibi olacak.   

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda ikinci gün gerçekleşecek törende ise 245 yüksek lisans ve doktora mezunu diploma alarak, mezuniyet coşkusu yaşayacak.     

Açılış seremonisi ile başlayacak program, güz dönemi mezunlarının diplomalarının verilmesi, kep atma töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile son bulacak.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda 4-5 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Güz Dönemi Mezuniyet töreni Cyprus International University You Tube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Akademik Yılı GüzUküUluslararası Kıbrıs Üniversitesi
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