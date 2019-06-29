UKÜ 2018-2019 Akademik Yılı Mezunları görkemli bir törenle uğurlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2018 – 2019 Akademik Yılı mezunları muhteşem bir törenle diplomalarını aldı. UKÜ Amfi Tiyatro’da düzenlenen törende önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olmaya hak kazanan 52 farklı ülkeden 1264 mezun diploma alma ve mezuniyet gururu ve sevinci yaşadı.

Törende KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Ekrem Toklucu ve bakanlık temsilcileri, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri, UKÜ yönetimi, akademisyenler, aileler ve mezunları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Nadiri, konuşmasında kapsamlı bir üniversite olduklarını, büyüme ve gelişimi hızla devam ettirdiklerini, özellikle lisansüstü ve doktora programlarına yoğun talep olduğunu vurguladı. Doktora programlarına olan bu yoğun ilginin üniversitenin araştırma potansiyelini gösterdiğini belirten Nadiri, yeni açtıkları Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile programlarını geliştirmeye devam ettiklerini, bugün 109 farklı ülkeden 18,654 öğrencisi, 34 farklı ülkeden 655 öğretim elemanı ile bölgenin en önemli eğitim ve araştırma merkezlerinden biri durumuna geldiklerine dikkat çekti.

Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, UKÜ’nün bu yıl 1264 mezun verdiğini belirterek, öğrencilerin eğitimleri boyunca elde etikleri kazanımlarla mezun olacaklarını ancak öğrenmenin diploma ile sınırlı olmadığını ve hayat boyu devam edeceğini hatırlattı. Mezunların bugün diplomalarını alıp, yeni bir döneme başlayacaklarını da belirten Akıncı, mezunlara her fırsatta kendilerini yenilemelerini, alanları ile ilgili gelişmeleri takip etmelerini, yeni teknolojik imkânları öğrenmelerini ve mesleklerini daha ileri noktalara taşımalarını tavsiye etti.

Kıbrıs’ta kalmayıp kendi ülkelerine dönecek mezunlara da seslenen Cumhurbaşkanı Akıncı, UKÜ ile ilişkilerini koparmamalarını dile getirerek, “Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak sadece üniversite ile değil ülkemiz KKTC ile de bağınızı koparmamanızı, gittiğiniz yerlerde bu güzel ülkemizin ve bu güzel insanımızın iyi dileklerini kendi toplumlarınıza taşımanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda tüm gençleri kutlayan Akıncı, “Mezun olan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum ve ülkemizi, insanımızı unutmayacağınıza inanıyorum” dedi.

Törende ayrıca mezunlar adına fakülte birincilerinden Esra Şengül ve Dickson Tinashe Kachepa konuşmalarını yaparak duygularını aktardılar. Törende daha sonra 2018-2019 Akademik Yılı mezunları adına sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Dereceye giren mezunlara verilen ödüllerin adından, 10 Fakülte, 8 Yüksekokul, Enstitüye bağlı tüm programlardan mezun olmaya hak kazanan tüm mezunlara diplomalarının verilmesinin ardından, tören kep atma töreni ve havai fişek gösterisi ile son buldu.

2018-2019 Akademik Yılı Bahar dönemi sonunda 52 farklı ülkeden 1264 mezunu ile UKÜ’nün mezun sayısı 14.000’e ulaşmaktadır.