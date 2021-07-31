UKÜ 1 Ağustos Toplumsal Direniş bayramı kapsamında mesaj yayımladı

UKÜ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (HİKİM) tarafından yayımlanan mesajda, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk tarihinde barış ve özgürlük yolunda verilen mücadelede önemli bir tarih olduğu belirtilerek, Kıbrıs Türkü’nün tarihsel varoluş mücadelesinde gösterdiği başarı ile toplumsal birlikteliğini sağladığı ifade edildi.

Kıbrıs adasının 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiğini ve asırlar boyunca Osmanlı yönetiminde kaldığının vurgulandığı mesajda, bu durumun Osmanlı-Rus Savaşı sırasında adadan ayrılması koşulu ile İngiltere’nin adayı Osmanlı İmparatorluğu’ndan kiraladığını ancak II. Dünya Savaşı sonuna kadar Kıbrıs’tan ayrılmadığı belirtildi.

Mesajda, ilerleyen süreçte Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında ortak bir yönetim için çalışmalar başlatıldığına dikkat çekilerek, ancak Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki çalışmaların zamanla çatışmaya dönüştüğü anımsatıldı.

Kıbrıslı Türklerin, Rumların bu yaklaşımına yönelik örgütlenmek zorunda kaldıklarının ve toplumsal bir mücadele başlattıklarının ifade edildiği mesajda, bu nedenle 1 Ağustos 1958 tarihinde TMT'nin fiili olarak kuruluşunun gerçekleştirildiği belirtildi.

UKÜ HİKİM tarafından yayınlanan mesajda 1 Ağustos 1976 tarihinde ise GKK’nın kuruluşunun gerçekleştirilmesi ile Kıbrıslı Türkler için ülkede bir güven ortamının sağlandığı aktarılarak, bu üç önemli olayın yıldönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın tüm halkımıza kutlu olması temennisinde bulundu.