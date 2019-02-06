Ufü, Yüksek Lisans Programına Öğrenci Kabul Edecek

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), Bahar 2019 Akademik Dönemi’nden itibaren, yüksek lisans programına ilk kez öğrenci kabul etmeye başlayacak.



UFÜ’den yapılan açıklamaya göre, KKTC ve uluslararası öğrencilerin başvuru yapabileceği işletme (tezli/tezsiz) yüksek lisans programının eğitim dili İngilizce, eğitim süresi ise 2 yıl olacak.



Programa, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunları ile farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış üniversite mezunları başvuru yapabilecek. Program UFÜ ile Maltepe Üniversitesi ortaklığıyla yürütülecek.



Yüksek lisans programına başvurular Uluslararası Final Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne 27 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.



Başvuracak adayların, üniversite lisans diplomasına sahip olması ve başvurulan programın asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekiyor. Adaylar ayrıca İngilizce seviyeleri ve program yeterliliklerinin değerlendirilmesi için sözlü mülakata da alınacak. Başvuru detayları için (0392) 650 66 66 (dahili 12 26) numaralı telefondan bilgi alınabilecek.



(YIL/HA)





