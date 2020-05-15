Uçuşların başlamasına THY mi karar veriyor!

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan dün gayet açık ve net bir şekilde açıkladı...

Haziran başından itibaren uçuşların başlamasının söz konusu olmadığını ifade etti!

Bu işin başındaki bir makamda oturuyor elbette açıklamasına inanmak gibi bir zorunluluğumuz vardır...

Ama lütfen aşağıdaki küpüre dikkattle bakınız;

THY Ercan uçuşlarını başlatmış bile...

28 Mayıs’tan itibaren bilet satışlarına başladı!

Biletlere de yoğun ilgi var...

Bu nasıl bir çelişkidir ki!

Bakan yalanlarken, THY karar vermiş Ercan’a yolcu getirecek...

Yoksa bakanlığın bu konuda ruhu bile duymadı mı?

Ya da THY kara verdi uçuşlar başlıyor mu!

Bunun bir açıklaması olmalıdır...

Umarız da KKTC makamlarını hiçe saymak yoktur!