banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
Bu nasıl ittifak!
Bu nasıl ittifak!
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Uçuşlara yağmur engeli!
Uçuşlara yağmur engeli!
İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor
banner405

Uçuşlara yağmur engeli!

17 Ekim 2022 Pazartesi 15:42
Uçuşlara yağmur engeli!

Kötü hava koşulları nedeniyle Ercan Havalimanı'nda bugün bir çok uçuş etkilendi. 

Ercan - İstanbul arasındaki üç uçuş ertelenirken, üç uçuşda gecikmeli indi. 

Türkiye’de bulunan yolculara uçuş iptal işlemleri yapılacağı bilgisi iletildi.

Yolculara, akşam saatlerinde havanın düzelmesi durumunda bazı uçuşların tekrar yapılabileceği ancak net bir cevap verilemediği bildirildi.

Dileyen yolculara bir sonraki gün için uçuş rezervasyonları yapılmaya başlandığı öğrenildi.

Meteroloji Dairesi'ne göre yağışlı havanın saat 18:00'e kadar sürmesi bekleniyor.

banner360
Son Güncelleme: 17.10.2022 16:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu nasıl ittifak!
Bu nasıl ittifak!
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Cihangir'in Bazı Bölgelerinde Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Cihangir'in Bazı Bölgelerinde Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor
İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
TOPLU TAŞIMACILAR "KAPATMA" NOKTASINA GELDİ!
TOPLU TAŞIMACILAR "KAPATMA" NOKTASINA GELDİ!
AMASRA MADEN OCAĞINDAKİ YANGIN KONTROLE ALINDI!
AMASRA MADEN OCAĞINDAKİ YANGIN KONTROLE ALINDI!
YAĞIŞLI HAVA KAÇ GÜN SÜRECEK?
YAĞIŞLI HAVA KAÇ GÜN SÜRECEK?

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim