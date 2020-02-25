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Üçüncü Toplum Forumu Ktoeös’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 25 Şubat 20 (.): Üçüncü Toplum Forumu yetkilileri, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek, sendika yöneticilerine faaliyetler hakkında bilgi verdi, işbirliği alanları konusunda fikir alış verişinde bulundu. 

Üçüncü Toplum Forumu Ktoeös’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 25 Şubat 20 (.): Üçüncü Toplum Forumu yetkilileri, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek, sendika yöneticilerine faaliyetler hakkında bilgi verdi, işbirliği alanları konusunda fikir alış verişinde bulundu. 

25 Şubat 2020 Salı 11:34
Üçüncü Toplum Forumu Ktoeös’i Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 25 Şubat 20 (.): Üçüncü Toplum Forumu yetkilileri, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek, sendika yöneticilerine faaliyetler hakkında bilgi verdi, işbirliği alanları konusunda fikir alış verişinde bulundu. 
Forumdan yapılan açıklamaya göre toplantıda, forumun kurucularından Niyazi Kızılyürek, Ayşemden Akın ve Melih Nedimoğlu ile sendika başkanı Selma Eylem ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
Adanın her iki tarafında eğitim sistemlerindeki milliyetçi etkinin bilhassa Kıbrıs’ın güneyinde kilisenin etkisinin tartışıldığı toplantıda federal kültürü, birlikte yaşama kültürünü yaymada eğitimin birincil önemine değinildi. 
Kıbrıslı Türklerin geleceğini Avrupa Birliği içinde gören forum hakkında bilgi veren yetkililer, toplumların yakınlaşması için, birbirini anlayıp yeni bir “biz” kurması için yurttaşlar inisiyatifi olarak harekete geçtiklerini belirtti. 
KIZILYÜREK: “BAŞKA BİR FORMÜL YOK”

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Avrupa Parlamentosu Üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek konuşmasında, forumun hedefinin; federal Kıbrıs fikrini yaymak, onun toplumlar zemininde hazırlıklarını yapmak ve yakınlaşma, çevre, eğitim, gender konularında birlikte çalışmak olduğunu ifade etti. 
Toplumların sürekli temas halinde olarak ortaklaşmaları, yüzleşmeleri, tarihe eleştirel bakmayı öğrenmeleri için çalışmalar yapacaklarını kaydeden Kızılyürek, “Bunları elbette iki toplumlu yapacağız ve bunu sürekli hale getireceğiz. Sizlerle de işbirliğini çok önemsiyoruz” dedi. 
Kızılyürek ayrıca 20 Mart’ta Avrupa Sol Grup Başkanı’nın delegasyonla Kıbrıs’a geleceğini, kuzeye de geçeceğini ve bunun ilk kez olacağını belirtti. 
Ara bölgede “Neden Konfederalizme Hayır Diyoruz?” konulu konferans düzenleneceğini de kaydeden Kızılyürek, “Federal fikri beslemek zorundayız. Başka bir formül yok” dedi.  
(GÖZ/HÖ)    FOTOĞRAFLI
 

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