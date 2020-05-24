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Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı…

Lefkoşa, 24 Mayıs 20 : 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ramazan Bayramı’nın koronavirüsle mücadele sürecine olumlu katkı yapması, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı daha üst seviyelere taşımasını diledi.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:15
Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı…
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Lefkoşa, 24 Mayıs 20 : 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ramazan Bayramı’nın koronavirüsle mücadele sürecine olumlu katkı yapması, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı daha üst seviyelere taşımasını diledi.

Eroğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı olarak tüm dünya ile birlikte ciddi bir salgın olan Kovid-19’la mücadele ettiğimiz günler yaşıyoruz.

İnşallah bu süreci devletimizin, hükümetimizin kararları, halkımızın yüksek bilinç ve duyarlılığı ile en az sıkıntı ile geride bırakacağız.

Bunun için en başta yapılması gerekenler önlemlere uymaya devam etmek gevşememek, birlik beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmektir.

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Herkesin bildiği üzere dini bayramlarımızın sıkıntıları, kırgınlıkları geride bırakma dayanışma, yardımlaşma açısından büyük önemi vardır.

Unutmayalım ki, İslam dininin vecibelerinden olan oruç, kişinin benliğine sahip çıkabilmesinin ciddi sınava tabi tutulduğu bir süreçtir.

Yokluk içinde olanların, şifa arayanların, ihtiyacı bulunanların aramızda yaşadıklarının bilinci ile paylaşımcı olmanın öneminin idraki ile hareket etmek insanoğlu için bir erdemdir.

Dolayısı ile idrak etmekte olduğumuz Ramazan Bayramı’nın koronavirüsle mücadele sürecimize olumlu katkı yapması, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmamızı daha üst seviyelere taşımasını diliyorum.

Böyle davranırsak daha güzel günlere ulaşacağımızdan, sıkıntılarımızı geride bırakacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin ve siz halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nın  kazasız, belasız geçmesi dileklerimle candan kutlar, hepinize sağlık ve mutluluklar dilerim.”

(RU/YIL)

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