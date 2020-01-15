“Üçüncü toplum forumu” kuruldu

Üçüncü Toplum Forumu’ndan yapılan açıklamaya göre, oluşumun tanıtım toplantısı 18 Ocak Cumartesi saat 11.00’da Büyük Han’da gerçekleştirilecek.

“Ulus ötesi yurttaşlık” kavramında buluşan bir grup akademisyen, doktor, gazeteci, avukat, ekonomist ve siyasal iletişim alanından barışseverin kurduğu belirtilen dernek, faaliyetlerini çağdaş, demokratik, çoğulcu Federal Kıbrıs için sürdürecek.

Üçüncü Toplum Forumu, yurt içinde veya dışındaki benzer faaliyetlerde bulunan örgütlerle iş birliği yaparak, ortak etkinlikler, kampanyalar düzenleyecek. Çalışmalarını din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet ayrımı gözetmeksizin sürdüreceği kaydedilen Üçüncü Toplum Forumu, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve ortak kamusal alan yaratılması için çalışacak.



Derneğin kurucu üyeleri şöyle: Aslı Murat, Ayşemden Akın, Cenk Mutluyakalı, Derya Beyatlı, Erbay Akansoy, Esra Aygın, Hakan Çoban, Melih Nedimoğlu, Mertkan Hamit, Niyazi Kızılyürek, Okan Dağlı.