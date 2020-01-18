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Üçüncü Toplum Forumu Derneği kuruldu

Dernek Kıbrıs’ın federal çatı altında yeniden birleşmesi için çalışacak

Üçüncü Toplum Forumu Derneği kuruldu

Dernek Kıbrıs’ın federal çatı altında yeniden birleşmesi için çalışacak

18 Ocak 2020 Cumartesi 11:59
Üçüncü Toplum Forumu Derneği kuruldu

Kıbrıs’ın federal çatı altında yeniden birleşmesi yönünde çalışma hedefiyle kurulan Üçüncü Toplum Forumu Derneği’nin tanıtımı bugün Lefkoşa Büyük Han’da yapıldı.

Derneğin kuruluş bildirgesinde; “Kalıcı bölünmeyi engellemek ve kalıcı barışa ulaşmak için, milliyetçiliğe ve bölünmeye karşı yeni bir ‘biz’ grubu olarak mücadele etmek elzemdir” ifadelerine yer verildi.

Büyük Han’da düzenlenen tanıtım etkinliğinde dernek kurucularından Ayşemden Akın yaptığı konuşmada, “Dünyada ve adamızda tersine giden her şeye inat burada birlikte olmamız çok umut verici” dedi.

Kıbrıs’ta barış istediklerini ancak bunu sadece liderlere ve siyasilere bırakmanın zaman kaybına yol açtığını kaydeden Akın, “Bir an önce barışın tesisi için aşağıdan yukarıya örgütlenerek yurttaşlar inisiyatifini ele almalıyız. Biz; yurdumuz bir, geleceğimiz ortak, mücadelemiz birlikte diyenlerdeniz” dedi.

KURULUŞ BİLDİRİSİ

Akın tarafından okunan kuruluş bildirisinin girişinde, “Kıbrıs’ta tarihsel nedenlerle Helen ve Türk milliyetçilikleri karşı karşıya geldi ve etnik milliyetçiliğin baskısı ve nüfuzu karşısında ortak yurt bilinci ve ortak yurttaşlar topluluğunun gelişmesi engellendi. Ortak bir biz duygusu oluşmadı. Kıbrıslı Rum milliyetçileri ile Kıbrıslı Türk milliyetçilerinin biz dediği gruplar, ötekileştirme ve diğerini dışlama üzerine kuruldu. Günümüzde ise ülkemizin üzerinde bir karabasan dolaşmaktadır. Kalıcı bölünme karabasanı” ifadeleri yer alıyor.

Farklı bir gelecek için “kader birliği” yapma çağrısı yer alan bildiride, “Coğrafyamız ve tarihimiz Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumları ortak bir kadere bağlıyor. Ayni zamanda Yunanistan ve Türkiye de bu ortak kaderin parçasıdır” denildi.

Bildiride, “Kalıcı bölünmeyi engellemek ve kalıcı barışa ulaşmak için, etnik gruplar içinde ayrı ve birbirinden kopuk olarak mücadele etmek yeterli değildir. Milliyetçiliğe ve bölünmeye karşı yeni bir ‘biz’ grubu olarak mücadele etmek gerekir” ifadeleri kullanıldı.

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Derneğin, “çağdaş, demokratik, çoğulcu, laik federal Kıbrıs için mücadele edeceği” kaydedilen bildiride, ortak yurt duyarlılığına dayanan yurtseverlik anlayışıyla hareket edileceği belirtildi.

HAKİKATİN AÇIĞA ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞMALAR

Toplumların adalet ve yaşanan tarihsel adaletsizliklere bakış açısının önemli olduğu kaydedilen bildiride, “Tek taraflı anlatılar veya yarım hakikatler çözümün önünde bir engeldir. Bu yüzden Üçüncü Toplum Forumu, çözüme ulaşmak ve barışın kökleşmesine yardımcı olmak için hakikatin açığa çıkarılması, görünür kılınması ve toplumlar arasında empatinin güçlendirilmesi için uğraş verir” ifadeleri de bulunuyor.
PAVLOU

Konuklardan, Güney Kıbrıs’tan Sosyal Reform Birliği Başkanı Pavlos Pavlou ise yaptığı konuşmada, tanıtım etkinliğinde bir arada olmanın nedeninin, iki ayrı yurtta yaşamayı reddetmek olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ın tek olduğunu ve tek kalması gerektiğini belirten Pavlou, Kıbrıs’ın ileriye ancak ayrılıkçı yaklaşımlardan uzak bir şekilde gidebileceğini ifade etti.

Kıbrıs görüşmelerinde ilerleme sağlanmadığına, Doğu Akdeniz’de gerginlikler yaşandığına işaret eden Pavlou, Kıbrıs sorununun erken bir zamanda çözülmediği takdirde Kıbrıslıları daha büyük krizler beklediği uyarısında bulundu.

Kıbrıs sorununun Kıbrıs’ın AB içerisinde kalacak şekilde çözülmesi halinde bölgeye barış ve Kıbrıs insanında kalıcı huzur geleceğine inandıklarını kaydeden Pavlou, sivil toplum örgütlerine ciddi görevler düştüğünü, ortak mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

KURUCU ÜYELER

Derneğin kurucu üyeleri; Aslı Murat, Ayşemden Akın, Cenk Mutluyakalı, Derya Beyatlı, Erbay Akansoy, Esra Aygın, Hakan Çoban, Melih Nedimoğlu, Mertkan Hamit, Niyazi Kızılyürek ve Okan Dağlı’dan oluşuyor.


 

Son Güncelleme: 18.01.2020 15:11
Anahtar Kelimeler:
Üçüncü Toplum Forumu Derneği
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