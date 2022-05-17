Üçüncü, Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı düzenlendi

Polis Örgütü bünyesinde üçüncüsü gerçekleştirilen çalıştaya Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu, Polis Teşkilatında çeşitli birimlerde görev yapan polis mensuplarının yanı sıra, Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Kara katıldı.
Polis Örgütü bünyesinde üçüncüsü gerçekleştirilen çalıştaya Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu, Polis Teşkilatında çeşitli birimlerde görev yapan polis mensuplarının yanı sıra, Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Kara katıldı.