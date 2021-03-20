Ücretsiz PCR testlerine yoğun katılım!

Ayakkabı Dünyası önünde sabah 09:00’da başlayan ve Elite Hospital sağlık ekipleri tarafından yapılan testlere büyük katılım olmakla beraber, halkın sosyal mesafe kurallarına uyması gözden kaçmadı..

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu bölgede daha önce de 3 kez daha Kolan Hastanesi ekipleri tarafından ücretsiz test yapıldığını belirterek, fuar alanındaki kalabalıktan dolayı herkesin test yaptıramadığını ve bölgede birçok dükkan ve esnaf oluşundan dolayı testlerin her hafta tekrarlanması gerektiğine vurgu yaptı..

Ücretsiz PCR uygulaması saat 16:00’ya kadar sürecek..