Ücretli testlere karşı düzenlenecek eylem iptal edildi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eyleme destek açıkladıklarını hatırlatarak, “Başta güneyde ve kuzeyde çalışan emekçi insanlarımız olmak üzere, halkımızı mağdur edecek kararlara karşı dayanışma içinde direnişimiz sürecek” ifadelerine yer verdi.

Kararın iptal edilmesinden dolayı güneyde çalışan emekçiler eylem kararını askıya aldığının yinelendiği açıklamada, HAKSEN’in alınan kararların uygulanmasıyla ilgili takipçi olacağı belirtildi.