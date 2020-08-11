Ucn: “maraş Konusunda Uluslararası Hukuku İhlal Edecek Adımlardan Kaçınılmalı”

Lefkoşa, 11 Ağustos 20 (.): UnitedCyprusNow, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasını desteklerken, Maraş için ayrıca yapılacak herhangi bir açılımın kapalı bölgenin yasal sakinlerinin insan haklarını ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını gözetmesi ve iki toplum tarafından iş birliği ve güven yaratma çerçevesinde ortaklaşa yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

UnitedCyprusNow, Türk ve Kıbrıslı Türk yönetimlerine BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı göstermeleri ve uluslararası hukuk ve Maraş’ın yasal sakinlerinin insan haklarını ihlal edecek adımlardan kaçınmaları için çağrıda bulundu.

UnitedCyprusNow’dan yapılan yazılı açıklamada, Kapalı Maraş’ın, Kıbrıs Türk idaresi altında açılacağı yönünde Türk ve Kıbrıslı Türk yetkililerce son dönemlerde yapılan açıklamalardan endişe duyulduğu belirtildi.

“Tüm tarafların birbirleriyle yakın iş birliği içinde olması gereken bu küresel pandemi döneminde böylesi bir adım kapalı Maraş’ın BM’ye devrini isteyen Güvenlik Konseyi kararıyla çelişmekle kalmayacak, iki toplum arasında halihazırda zarar görmüş ilişkileri daha da zehirleyecektir” denilen açıklamada, Maraş’ın yasal sakinlerinin acılarının da konunun insani boyutu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, tüm taraflara tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı da yer aldı.

(GÜL)