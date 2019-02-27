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Ucn “ihtiyatlı İyimserlik” Belirtti

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): UniteCyprusNow (UCN), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü görüşmesinde vardığı uzlaşıları memnuniyetle karşıladığını belirterek, gerçekleşmeleri konusunda ihtiyatlı iyimserlik içinde olduğunu duyurdu.

Ucn “ihtiyatlı İyimserlik” Belirtti

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): UniteCyprusNow (UCN), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü görüşmesinde vardığı uzlaşıları memnuniyetle karşıladığını belirterek, gerçekleşmeleri konusunda ihtiyatlı iyimserlik içinde olduğunu duyurdu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
Ucn “ihtiyatlı İyimserlik” Belirtti

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): UniteCyprusNow (UCN), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü görüşmesinde vardığı uzlaşıları memnuniyetle karşıladığını belirterek, gerçekleşmeleri konusunda ihtiyatlı iyimserlik içinde olduğunu duyurdu.

UCN, hiçbir güven yaratıcı önlemin sürdürülebilir ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün yerini tutmayacağını da vurguladı.

UCN’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıslı liderlerin mobil telefonların karşılıklı çalışır olması ve elektrik hatlarının birleştirilmesini de içeren ve önceden uzlaşılan bir dizi güven yaratıcı önlemi uygulama kararının memnuniyetle karşılandığını” kaydedildi.

Özellikle ortak kültürel zenginlik olan sanat eserlerinin karşılıklı iadesini doğru yolda atılmış bir adım olarak değerlendirdiğini belirten UCN, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu önlemlerin birçoğu için ilk kez 2015 yılında anlaşmaya varıldığı ve liderlerin bu konuda yeniden uzlaşmaya varmalarının bir kaç yıl aldığı göz önünde bulundurulacak olunursa, gerçekleşmeleri konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kıbrıslı bir barış hareketi olarak uygulama sürecini yakından takip edecek, ilerlemeleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Her iki toplum arasında güven artırıcı adımları teşvik etmeye devam ederken, hiçbir güven yaratıcı önlemin sürdürülebilir ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün yerini tutmayacağının altını çizmek isteriz. Bu çözüm, varılan uzlaşılar ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında da belirlendiği üzere siyasi eşitliğe dayanan; üzerinde anlaşılmış bir tarafın güvenlik ihtiyacının diğer tarafın güvenliğine halel getirmemesi ilkesini içeren federal yapıdan başkası değildir.”

(GÜL)

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