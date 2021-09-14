Üç bölgede yapılan narkotik operasyonunda dokuz kişi tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 19.00 sıralarında, Gönyeli’de yapılan operasyon sonucu, E.K.O.(E-24), O.D.G.I.(E-21), G.P.(E-22), C.K.N.(E-21), C.W.U.W(E-22) ve C.I.E.’nin (E-20) bulundukları ikametgahta yapılan aramada satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 30 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 10 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Aynı gün saat 23.00 sıralarında, Yıldırım köyünün eski at çiftliği mevkiinde yapılan operasyonda da, M.Ö.(E-22) ve H.Ö.’nün (E-66) tasarruflarında yaklaşık 120 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 200 mg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 15.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.D.’nin (E-36) ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan alüminyum folyo parçası bulunarak emare olarak alındı.