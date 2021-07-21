Uçaner isyan etti!

Uçaner'in paylaşımı şöyle:

"Covid yokmuş.

Covid düzmeceymiş.

Covid yalanmış.

Bunu söyleyen şarlatanlar var ya.

Davet ediyorum sizi, maskesiz, korunaksız bir geliniz hastanemize iş anlamında destek veriniz.

Aşı karşıtları varya , bilime ne kadar saygısızsınız,gün gelecek bilimin önünde boyun eğeceksiniz, zaten eğdiniz bile...

Son 4 gündür ACİL DURUM HASTANESİ nde tedavim devam ediyor.

Burda verilen savaş, burdaki sabır, burdaki temizlik, hemşire,doktor mücadelesi 24 saat nasıl sürüyor biliyormusunuz?

Biraz anlatayım.

Pazar günü geçmeyen , öldürücü baş ağrısı sebebiyle geri geldim, hemen tetkikler, tomografi, muayenem yapıldı,hastaneye yatacaksin dediler, çantamız hazırdı,aldık , yattık,akciğerde buzlu cam başlangıcı gelişti, ateş, hiç geçmeyen başağrısı, halsizlik, iştah tamamen bitmiş.Virus aktive olup saldırıyor, bulduğu şeyi vuruyor, şans vermiyor, tedaviye cevap vereceksen, şanslısın, veremiyorsan şanssız, kötüleşiyor insanlar, yanımdaki odadaki yoğun bakıma alınıyor, 38 yaşındaki karşı odadaki diğer hasta yoğun bakıma alınıyor, entube ediliyorlar,gidislerini izliyorsun sedyede,herkes alarmda.Agliyorsun, arkanda bırakacaksın belki de çocuklarını..tek düşündüğüm ailem,emanetlerim, meslekmis, ev,araba, yaşadığın hayat,bir anda gidiyor,farkında bile değilsin...onlar hala daha covid yok, aşı yapmayın diye saçmalamaya devam ediyorlar,, şarlatanlar!!!

Pazar günü agresif bir tedavi başlandı,herşey damardan.sadece benim etrafımda değil, burda yatan tüm hastaların etrafında hemşireler ,doktorlar dört dönüyor, kamuflajlarin içinde eriyorlar, alın teri, hepsini gözlerinden öperim.

Gece titriyorsun ateş yıkıcı, baş ağrısı öldürücü, arayanlar var,elini telefona uzatamiyorsun bile,durum o kadar vahim.

Pazartesi aynı şekil, su içecek halin yok, tuvalete gidecek halin yok, yıkılmışım, çocuklarımla konuşurken sesimi dinç çıkarmaya çalışıyorum, üzülmesinler diye,sonra gene kilit...sessizlik..

Arkadaşlar biseyler getiriyor, gelen yemekler dokunulmamış, iştahın bitik,meyve yeyip şeker belki güç verir diyorum, 1 ısırım muz, o kadar ...başka bişey yok.

4 gece hiç uyumuyorsun,ama hiç, sürekli baş ağrısı, ateş,mide bulantısı.

Doktor arkadaşlar başımızda,hemşire arkadaşlar hep alarmda, herkes için büyük bir mücadele var ...

ŞARLATANLAR : covid yok değilmi? Gelin görün burada varmı yokmu!.

Salı sabahı bayram, bir tık tedavi cevap vermiş ,daha iyisin, hissediyorsun,bir tık daha iyi olduğunu, aklına ilk gelen aileni, çocuklarını görebilecek olma şansım, arkadaşın çorba getiriyor sabah, 4 gün sonunda bişey yeybiliyorsun, sonra öğlen biraz koridorda yürüyorsun,daha iyi hissediyorsun, güç veriyor bu, savasacaksin diyorum, mecbursun ,muayene yapılıyor, kısmen daha iyi diyorlar ,hade insallah diyorsun. Yan taraftan gelen öksürükler,ağlamalar, hemşirelerin herkese yetişme çabaları.haline şükrediyorsun.

Akşama biraz daha hissediyorsun, iştah yerine geliyor, su içmeye başlıyorsun, ağzının içi acı, ne yediğini anlıyorsun,ne suyun tadını,hepsine sadece şükür,ateş olmamış, şükür diyorsun.

2 gün kim aramış, kim yazmış, bakamiyorsun bile.

Düşündüğün tek şey iyilesebilmek...

İlk kez 5.gecede uyuyorsun, 5 gecede ilk kez.

Bu sabah çok iyi uyandım, tetkikler yenilendi, röntgen de akcigelerde bir ilerleme yok, enfeksiyon ilerlemedi, ateş 2 gündür yok

Bunlar hepsi iyiye işaret.daha iyi olacağız inşallah.

Şu covid yoktur diyen şarlatanlar bu yaşadığım 5 günü yaşasınlar,o zaman covid varmı yokmu tekrar konuşuruz.

Burdan inşallah sağlıklı şekilde çıkarım,

Meslektaşlarım,hemşire arkadaşlar,yardımcı personele sonsuz teşekkürler.

Arayan soranlara, hergun varlıklarını hissettirenlere sonsuz teşekkürler, durumumla yakından ilgilenen

Sn sağlık bakanımız Dt Ünal Üstel , müsteşarımız Duriye Deren Oygar , koordinatörümüz Erkut Asıcıoglu na , başhekim Adil Ozyilkan a ayrıca teşekkür ederim.

Onlardan tek ricam covid yoktur deyenlere, aşı karşıtlarına gerekli yasal boyutta cevapların verilmesi için mücadele başlatılmasıdır.

Çift aşılıyım

Ek hastalığım yok

Fazla kilom yok

43 yaşındayım , 7 yaşımdan beridir spor benim herşeyim, herkes bunu bilir.

Beslenmem nasıl herkes bilir...

Sigara içmiyorum...

Bunlara rağmen 1 haftalık süreçte ilk kez bugün kendimi daha iyi hissetmeye başladım.

Bugün bayramın 2.gunu.

Size bayram için dileyebilecegim tek şey "SAĞLIK",

sahip olduğunuz herşeyi unutun,sağlıklı olmak için dua ediniz.

Arayan soran herkese teşekkürler,bir süre telefonlara cevap vermeycem, duyarlılığınız için teşekkür ederim."