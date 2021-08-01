banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
93'ü yerel 113 pozitif vaka
93'ü yerel 113 pozitif vaka
Kehanetim olsun
Kehanetim olsun
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
banner376

Uçaner istatistikleri paylaştı

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acil Durum Hastanesi'nde kurulan istatistik biriminin derlediği covid-19 ile ilgili verileri paylaştı..

01 Ağustos 2021 Pazar 10:33
Uçaner istatistikleri paylaştı

Uçaner'in paylaşımı şu şekilde:

"Acil Durum Hastanesi olarak herbirim işini en layıkıyle yapmakta, kurduğumuz bir istatistik birimi var, gün be gün, her detay elimizde, sık paylaşmıyoruz.Gerekli şeyleri paylaşacağız ve devam edeceğiz.

Onlara bu emeklerinden dolayı teşekkür ederim.

Yorulan doktor , hemşire, işçi,sekreter, şoförler,herkese emekleri için tekrardan teşekkür ederim.

Aylık olarak merak edilen her detay bu tabloda var.

banner341
Önümüzdeki günlerde hastanede yatan, tedavi gören hastaların aşı dağılımı, aşılı ve aşısız hasta kıyaslaması, hangi yaş, hangi aşı ,tedavi sürelerinide de paylaşacam.

Herkese iyi haftasonlari dilerim.

Not: sinovac aşışındaki fazlalık, nüfusun aşılama süresince kullanılan en fazla aşı olmasından dolayıdır.

Hastaneye başvuran hasta ortalamasında yaklaşık tespit edilen aşılı hasta %20-25 arasında değişmektedir.

Aşı için başvuralım, aşımızı yapalım, kışa daha hazır girelim."

banner360
Anahtar Kelimeler:
Erol UçanerKktc Covid19 Verileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ataoğlu turizmin ekonomi açısından önemine dikkat çekti
Bakan Ataoğlu turizmin ekonomi açısından önemine dikkat çekti
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor
Tuning Torch Drag Yarışı öncesi sporcu toplantısı yapıldı
Tuning Torch Drag Yarışı öncesi sporcu toplantısı yapıldı
Türkay Şensoy hayatını kaybetti
Türkay Şensoy hayatını kaybetti
Vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı'na büyük öfke!
Vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı'na büyük öfke!
DP’de Genel Sekreterliğe Çelikden vekalet edecek
DP’de Genel Sekreterliğe Çelikden vekalet edecek
Kuzey Kıbrıs’ta bir robot üreticisi…
Kuzey Kıbrıs’ta bir robot üreticisi…
SOS 30 senedir KKTC'de de hizmet veriyor
SOS 30 senedir KKTC'de de hizmet veriyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Gazimağusalıları üzen ölüm
Gazimağusalıları üzen ölüm

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim