banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
banner376

Uçaner: 45 vakanın çoğu yerel

KKTC’de, dün akşam açıklanan günlük vaka sayılarının ardından, bugün öğle saatlerine kadar 45 yeni pozitif vaka tespit edildi.

02 Temmuz 2021 Cuma 12:14
Uçaner: 45 vakanın çoğu yerel

Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) Başhekimi Doktor Erol Uçaner, 45 vakanın büyük bir çoğunluğunun iç bulaş olduğuna dikkat çekti.

“İNSANLAR REHAVETE KAPILDI… ‘AŞI OLDUM VİRÜS BULAŞMAZ’ DÜŞÜNCESİ YANLIŞ”

İnsanların rehavete kapıldığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını vurgulayan Uçaner, “Aşı oldum, virüs bulaşmaz” düşüncesinin yanlış olduğunu, aşı olan kişilerin virüsü bulaşıp, bulaştırabildiğini, aşının sadece hastalığın ağır geçmesini önlediğini vurguladı.

banner341
“MASKE – MESAFE KURALLARINA RİAYET EDİLMİYOR”

Tam açılım sürecine girilmesiyle, yerel bulaşta artışın başladığını ifade eden Başhekim Uçaner, özellikle düğün ve eğlence mekanlarında, maske – mesafe kurallarına riayet edilmediğine dikkat çekti.

DÜN 61, SON BİR HAFTADA 247 POZİTİF VAKA

Ülkede dün, 49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlandığı açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, KKTC’de son bir haftada 247 pozitif vaka tespit edildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Erol UçanerKktc Vaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalkınma Bankası'nın faaliyetleri durdu!
Kalkınma Bankası'nın faaliyetleri durdu!
Resmi Gazete’den haberler…
Resmi Gazete’den haberler…
Çakıcı, Madımak Oteli’nin yakılmasını kınadı
Çakıcı, Madımak Oteli’nin yakılmasını kınadı
Üreticinin yüzü gülecek
Üreticinin yüzü gülecek
Dostluk Grubu Heyeti, TBMM Ab Komisyonu Başkanı Gülpınar ile görüştü
Dostluk Grubu Heyeti, TBMM Ab Komisyonu Başkanı Gülpınar ile görüştü
Acı kayıp!
Acı kayıp!
Kısad’dan ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ projesi
Kısad’dan ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ projesi
İngiliz ordusunda görev yapan Chamberlain, Arter'i ziyaret etti
İngiliz ordusunda görev yapan Chamberlain, Arter'i ziyaret etti
Devlet Tiyatroları’nın Kurucusu Ulutuğ, kabri başında anıldı
Devlet Tiyatroları’nın Kurucusu Ulutuğ, kabri başında anıldı
Tek kullanımlık plastik atıklar sağlığımızı olumsuz etkiliyor
Tek kullanımlık plastik atıklar sağlığımızı olumsuz etkiliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim