Uçaner: 45 vakanın çoğu yerel

Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) Başhekimi Doktor Erol Uçaner, 45 vakanın büyük bir çoğunluğunun iç bulaş olduğuna dikkat çekti.
“İNSANLAR REHAVETE KAPILDI… ‘AŞI OLDUM VİRÜS BULAŞMAZ’ DÜŞÜNCESİ YANLIŞ”
İnsanların rehavete kapıldığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını vurgulayan Uçaner, “Aşı oldum, virüs bulaşmaz” düşüncesinin yanlış olduğunu, aşı olan kişilerin virüsü bulaşıp, bulaştırabildiğini, aşının sadece hastalığın ağır geçmesini önlediğini vurguladı.“MASKE – MESAFE KURALLARINA RİAYET EDİLMİYOR”
Tam açılım sürecine girilmesiyle, yerel bulaşta artışın başladığını ifade eden Başhekim Uçaner, özellikle düğün ve eğlence mekanlarında, maske – mesafe kurallarına riayet edilmediğine dikkat çekti.
DÜN 61, SON BİR HAFTADA 247 POZİTİF VAKA
Ülkede dün, 49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlandığı açıklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, KKTC’de son bir haftada 247 pozitif vaka tespit edildi.