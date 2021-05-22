Üç yerde yangın

Polisten verilen bilgiye göre, saat 11:40 sıralarında, Boğazköy Oray Sitesinde bulunan Hüseyin Dağ’ın kalmakta olduğu ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın sonucu evin üst katında bulunan 3 yatak odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar gördü. Alt kattaki odalar ise çıkan isten dolayı zarara uğradı. Yangında ayrıca vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan Hüseyin Dağ ve Fidan Dağ kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Saat 11:45 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde tespit edilemeyen sebeple başlayan yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük arazi içersinde bulunan araba ve sanayi atıklarından oluşan hurdalar ve kuru otlar yandı. Yangına, Polis İtfaiye, Sivil Savunma Ekipleri ve bir şirkete ait iş makinesi ile müdahale edildi.

Saat 11:50 sıralarında, Dikmen - Taşkent Anayolunun güney kısmındaki arazide çıkan yangın sonucu ise yaklaşık 800 dönümlük alan içersinde bulunan biçilmemiş arpa, anız, balya, muhtelif zeytin ve alıç ağaçları yanarak zarar gördü. Yangına Polis İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, Sivil Savunma ekipleri, askeri personel ve su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.