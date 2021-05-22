banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

Üç yerde yangın

Boğazköy, Haspolat ve Dikmen-Taşkent arasında yangın çıktı.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:45
Üç yerde yangın
banner337

Polisten verilen bilgiye göre, saat 11:40 sıralarında, Boğazköy Oray Sitesinde bulunan Hüseyin Dağ’ın kalmakta olduğu ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın sonucu evin üst katında bulunan 3 yatak odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar gördü. Alt kattaki odalar ise çıkan isten dolayı zarara uğradı. Yangında ayrıca vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan Hüseyin Dağ ve Fidan Dağ kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

banner341
Saat 11:45 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde tespit edilemeyen sebeple başlayan yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük arazi içersinde bulunan araba ve sanayi atıklarından oluşan hurdalar ve kuru otlar yandı. Yangına, Polis İtfaiye, Sivil Savunma Ekipleri ve bir şirkete ait iş makinesi ile müdahale edildi. 

Saat 11:50 sıralarında, Dikmen - Taşkent Anayolunun güney kısmındaki arazide çıkan yangın sonucu ise yaklaşık 800 dönümlük alan içersinde bulunan biçilmemiş arpa, anız, balya, muhtelif zeytin ve alıç ağaçları yanarak zarar gördü. Yangına Polis İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, Sivil Savunma ekipleri, askeri personel ve su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 22.05.2021 14:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu ile TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu ile TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir araya geldi
Sennaroğlu, Sanayi Odası Genel Kuruluna video bağlantısı ile katılarak üyelere hitap etti
Sennaroğlu, Sanayi Odası Genel Kuruluna video bağlantısı ile katılarak üyelere hitap etti
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama
Şişede durduğu gibi durmadı
Şişede durduğu gibi durmadı
Sanayi Odası’nın Genel Kurul toplantısı başladı
Sanayi Odası’nın Genel Kurul toplantısı başladı
Pazarları sokağa çıkma yasağı kalktı
Pazarları sokağa çıkma yasağı kalktı
Dikkat trafiğe kapalı bölge!
Dikkat trafiğe kapalı bölge!
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Daniş Karabelen Paşa’yı andı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Daniş Karabelen Paşa’yı andı
22 Mayıs Biyoçeşitlilik Günü
22 Mayıs Biyoçeşitlilik Günü
Aktuğ: “Seçime yönelik yıpratma politikası”
Aktuğ: “Seçime yönelik yıpratma politikası”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim