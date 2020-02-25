Üç poz için aldığı para dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya, bir otomobil markasının reklam yüzü oldu. Güzel oyuncu, üç poz karşılığında 300 bin lira kazandı.

Cem Yılmaz ile aşkı magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, dizi ve filmlerin ardından reklamların da aranan yüzü haline geldi.. Başarılı oyuncu Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda bir giyim ve şampuan markasının reklamında oynayarak cebini doldurmuştu. Genç oyuncu, şimdi de dünyaca ünlü bir otomobil firmasının Türkiye'deki yüzü oldu.

ARABA PARASI KAZANDI!

Sarıkaya, reklam anlaşması kapsamında geçtiğimiz gün ünlü bir otomobil firmasının 2020 model bir aracının içinde ve dışında pozlar verdi. Oyuncu, daha sonra da bu kareleri 9.2 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladı. Serenay Sarıkaya'nın üç pozdan oluşan paylaşım karşılığında 300 bin lira kazandığı öne sürüldü.

28 yaşındaki oyuncunun doğal hali ve sportif tarzı çok beğenildi.