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Üç farklı bölgede yangın

POLİSİYE OLAYLAR

08 Mayıs 2022 Pazar 12:00
Üç farklı bölgede yangın

ÜÇ FARKLI BÖLGEDE YANGIN 
Polis Basın Subaylığı, dün 3 bölgede yangın meydana geldiğini açıkladı.
Meriç’te Emel Gardiyanoğlu’na ait zeytinlik bahçesinde dün saat 09.30 sıralarında jeneratör elektrik kontrol panelinde oluşan kıvılcım sonucu oluşan yangında; jeneratör, hidrofor, 6 metre uzunluğunda ellilik su borusu, yarım dönüm kuru ot, yarım dönüm anız ile Ömer Özkılıçlar’a ait yarım dönüm anız ve dört adet rulo balya yanarak zarar gördü.
Polis, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Çatalköy’de Diana Plajı mevkiinde faaliyet gösteren bir restoranda, dün saat 14.00 sıralarında, çalışan şahsın, sigara içtiği sırada elinde tutmakta olduğu kapağı açık vaziyetteki benzin bidonunun alev alması sonucu panikleyerek bidonu elinden atması neticesinde yangın meydana geldi. 
Polis, yangının iş yeri çalışanlarının müdahalesi ile söndürüldüğünü ancak restoran içerisinde bulunan plastik çöp bidonu, 2 adet klimanın iç üniteleri, 20 adet peçetelik, 2 adet güvenlik kamerası, elektrik ve internet kabloları, aydınlatma lambaları ve muhtelif eşyaların yanarak zarar gördüğünü kaydetti. 
Dikmen’de 23 Nisan Sokak üzerinde,  dün saat 19.00 sıralarında Ülkü Özorun Dercan’a ait ikametgahın garajı içerisinde park halinde bulunan salon aracın motor kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Polis, yangın sonucunda; araç ve içerisinde bulunan çocuk araç koltuğu ile kişisel malzemelerin, garaj içerisinde bulunan jeneratörün, garaja ait elektrik tesisatı, yağmur suyu gider borusu ve pencerenin yanarak, duvarların ise islenmek suretiyle zarar gördüğünü bildirdi.

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Yangın aynı İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.
BOSTANCI VE ZÜMRÜTKÖY SAKİNİ 2 KİŞİYE YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ATEŞ YAKTIKLARI İÇİN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Bostancı’da, dün saat 11.30 sıralarında, A.S.’nin (E-40) çalışmakta olduğu küçükbaş hayvan ağılı içerisinde temizlik yaptıktan sonra, yetkili makamdan izinsiz ateş yaktığı tespit edildi.
Yakılan ateş sonucu beş yüz metre karelik alan içerisindeki kuru otlar ile atıl haldeki çöplerin yandığı, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.
Zümrütköy’de ise, dün saat 17.00 sıralarında, H.Y.’nin (E-67), narenciye bahçesinde yetkili makamdan izinsiz temizlik maksadı yakmış olduğu ateş kontrolden çıktı.
Şahsa ait 20 adet narenciye ağacı ve damlama lastiği, Oğuz Dören’e ait 6 dönüm biçilmemiş arpa ve Hatice Deniz’e ait 16 adet narenciye ağacı ile sulama ve damlama lastikleri yanarak zarar gördü; yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
(CPY/ŞEB)

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Son Güncelleme: 08.05.2022 15:33
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