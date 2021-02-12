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Üç aylar başladı

12 Şubat 2021 Cuma 20:45
Üç aylar başladı
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DİN İŞLERİ BAŞKANI ATALAY: “YAPILAN HİÇBİR İYİLİĞİN ALLAH KATINDA KARŞILIKSIZ KALMAYACAĞI BİLİNCİYLE ÇOK DAHA FAZLA İYİLİK YAPMAK İÇİN UĞRAŞIN”

İslam aleminde kutsal Üç Aylar bu gece başlıyor.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay Üç Aylar nedeniyle yayımladığı mesajda, bu gece, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan “Üç Aylar”a girildiğini bildirdi.

Yapılan hiçbir iyiliğin Allah katında karşılıksız kalmayacağının bilinciyle çok daha fazla iyilik yapmak için uğraşılması gerektiğini kaydeden Atalay, Üç Aylar’ın insanlığın koronavirüs salgınından kurtuluşuna, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının pekişmesine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diledi.

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 “Üç Aylar”ın, İslam kültüründe yer etmiş Regâib ve Miraç gecelerini barındıran Recep ayını, Berat Gecesi’nin ihya edildiği Şaban Ayının, Kadir Gecesi ile orucun yer aldığı Ramazan ayını barındıran üç aylık bir zaman dilimini ifade ettiğini” belirten Atalay, şunları kaydetti:

“Üç Ayların feyz ve bereketinden en iyi şekilde faydalanabilmek için öncelikle yapmamız gereken,  fiil ve davranışlarımızı gözden geçirmektir. Regaib, Miraç, Beraat Kandili ve Kadir Gecesiyle bezenmiş bu gün ve geceleri; oruçla, namazla, sadaka ve zekâtlarla süslemeye gayret edelim.

Bereketli iklimine adım attığımız Üç Aylar, Koronavirüs salgını nedeniyle inananlar açısından bu yıl farklı bir anlam ifade etmektedir.  İnsanlığı bir bütün olarak derinden etkileyen, alışkanlıklarımızı ve davranışlarımızı sil baştan yeniden düzenlemeye mecbur bırakan bir süreci aylardır yaşıyoruz. Bu süreçte işini kaybeden, evinin zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan, tüm gelirini kaybeden arkadaşlarımız, komşularımız ortaya çıkmıştır. İçinde bulunduğu mali zorluğu kimseye söyleyemeyen, yardım istemekten utanan bu kardeşlerimizi, bu aileleri bulmalı, deyim yerindeyse ekmeğimizi paylaşmalıyız. Böylece hem kendimiz hem de sıkıntısını giderdiğimiz kardeşlerimiz Üç Ayların rahmet, bereket ve mağfiret ikliminden nasibini almış olacaktır. Aynı zamanda özellikle bu kapanma zamanlarında sokaklarda yaşayan muhtaç hayvanların da aç kalmaması için tedbirimizi alalım.”

Din İşleri Başkanı Atalay, yapılan hiçbir iyiliğin Allah katında karşılıksız kalmayacağının bilinciyle çok daha fazla iyilik yapmak için uğraşılmasını istedi.

Atalay mesajında, “İnananlar olarak bir yandan yardımlaşma gibi bir toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirirken diğer yandan bol bol tövbe edelim, kaza namazları kılalım, Kur’an-ı Kerim okuyalım ve/veya dinleyelim. Kendimiz, ailemiz, milletimiz, tüm din kardeşlerimiz ve insanlık için hayır ve güzellikler içeren dualar edelim” dedi.

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Son Güncelleme: 12.02.2021 21:53
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