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Üç aydan sonra ilk kez pozitif vaka yok

30 Eylül 2020 Çarşamba 20:07
Üç aydan sonra ilk kez pozitif vaka yok
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SAĞLIK BAKANI PİLLİ BUGÜN 1465 TEST YAPILDIĞINI POZİTİF VAKAYA RASTLANMADIĞINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1465 olduğunu, COVID 19 pozitif vakaya rastlanmadığını ve 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Buna göre üç ay aradan sonra ilk kez bugün COVID 19 vakasına rastlanmadı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı: 1465

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: Yok  

Ülke dışından gelen vakalar –

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar - 

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 169.045   

Toplam Vaka Sayısı- 757

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 647  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 106 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26     

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 80

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok”

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Son Güncelleme: 30.09.2020 20:14
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsALİ PİLLİ
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