UBP’ye Cumhurbaşkanı Adayı Aranıyor...

UBP’nin cumhurbaşkanı arayışı garip.

Aday enflasyonu var.

Ama aslında aday yok.

Neredeyse münhal açacaklar.

Yada "aranıyor" ilanı verecekler.

Otorite olmadığından senkron yok.

Sanki UBP yarıştan çekilmiş gibi.

İki köşe yazarı ile adayım diyen var.

Üç demeç ile öne çıktım diyen var.

Bunlara ek UBP’de farklı odaklar oluştu.

Her odak kendi stratejisini yapıyor.

Stratejisine bağlı ortaya isim sürüyor.

Ama elle tutulur tek isim yok.

Mitoz bölünme yaşanıyor.

Ve aslında hedef Nisan 2020 değil.

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Esas hedef UBP’deki güç kavgası.

Esas hedef Tatar sonrası.

Esas hedef UBP tahtına kimin oturacağı.

Bu yüzden süreci iyi okumak lazım.

Ve ortaya çıkan görüntü çok net.

UBP’de herkes Tatar’dan vazgeçmiş durumda.

Kimse kalıcı olduğunu düşünmüyor .

Kimse seneye Tatar burada demiyor.



Herkes bunu kabullenmiş.Tüm hesaplar buna göre dizayn ediliyor.Eroğlu hakimiyeti devam eder mi?İşaret edeceği Başkan olur mu?Özgürgün geri döner mi?Dönerse Başkanlığı alır mı?Yada sessiz olanlar devreye girer mi?*****Bu hesaplar ortada.Ve bunları uçan kuşlar bile biliyor.Bilmeyen yada bilmezden gelen tek kişi var.O da Ersin Tatar.Tatar hala başbakanlık sarhoşluğunda.Hala pespembe hayaller içinde.Oysa atı birileri almış durumda.Üsküdar’ı da geçmek üzere.Ve bunların arasında Tatar yok.Bunu peşin peşin kabul edelim.Geriye bilmediğimiz ne kalıyor?Geriye sadece Üsküdar’ı kim geçeceği kalıyor.Hangi odak başarılı olacak?Bunu da yakın zaman gösterecek.Ekim gibi herşey berraklaşır.Ve yeniden değerlendiririz.