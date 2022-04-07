UBP’li Gardiyanoğlu:''UBP bayrağı yakan kişilerden şikayetçi olduk''

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, dün Belediyeler Reformu’na karşı yapılan eylemlerde UBP bayrağı yakılmasına kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Gardiyanoğlu açıklamasında, “Siyaseten farklı olabiliriz, görüşlerimiz farklı olabilir, düşüncelerimiz farklı olabilir, eylem en doğal haktır” ifadelerine yer verdi.

Demokrasi çatısı altında yapılan her eyleme sonsuz saygı duyduğunu ifade eden Gardiyaonğlu, eylem sırasında UBP bayrağının yakıldığını hatırlatarak, “Bizler bu tip antidemokratik olaylara karşı tepkisiz kalamayız. İlgili kişilerden bugün itibari ile şikayetçi olduk. Karar yüce yargımızındır” dedi.