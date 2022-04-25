UBP–DP–YDP koalisyon hükümeti kuruldu

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın onayladığı yeni Bakanlar Kurulu listesini açıkladı.

Sadece Maliye Bakanlığı’nda isim değişliğine gidilen kabine şöyle:

Başbakan Faiz Sucuoğlu; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı; Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren; Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; İçişleri Bakanı Ünal Üstel; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz; Sağlık Bakanı Ali Pilli; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy.