banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
476.370
DOLAR
7.3590
STERLİN
9.7588
EURO
8.7826
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi nesli
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi...
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
banner355

UBP’den Kişmir’e protesto: “Yasal yollara başvuracağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in sosyal medyada yer alan ve UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, UBP milletvekilleri ve Türkiye’ye yönelik “ağır hakaretler” içeren yazısını protesto ederek, yazı ve yazarla ilgili tüm yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

18 Ağustos 2020 Salı 18:46
UBP’den Kişmir’e protesto: “Yasal yollara başvuracağız”
banner337
banner351

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in sosyal medyada yer alan ve UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, UBP milletvekilleri ve Türkiye’ye yönelik “ağır hakaretler” içeren yazısını protesto ederek, yazı ve yazarla ilgili tüm yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

UBP Basın Bürosu aracılığıyla UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “UBP’nin hiçbir koşulda kendisine yapılan, gerçek dışı, çirkin demokrasinin özüyle bağdaşmayan saldırılar karşısında gerilemeyeceği, Kıbrıs Türk Halkı adına verdiği özgürlük, güvenlik, refah mücadelesinden taviz vermeyeceği, Türkiye ile kardeşçe ilişkileri geliştirmekten vazgeçmeyeceği” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin, Akdeniz’de kendisi ve Kıbrıs Türk halkının yasal haklarını korumak için büyük bir gayret içindeyken birilerinin Türkiye ve Türkiye ile birlikte hareket edenlere karşı harekete geçtiği kaydedildi. Açıklamada, “Yazıda bazı UBP milletvekillerinin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Beyaz Ev’de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile yemek yemelerini eleştirmek adına Beyaz Ev’i genel ev, Türkiye’yi genel ev işletmecisi, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile UBP milletvekillerini ise fahişe olarak tanımlayarak hakaret etmiştir. Bir kere vurgulamalıyız ki kötü söz sahibine aittir” denildi.

banner341
Birilerinin 11 Ekim seçimlerini bahane ederek Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nün arasını açmaya,  Türkiye’nin Kıbrıs’ta sıkıntı yaşamasına neden olmaya çalıştığı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

“Hedef, Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkması ve emperyalist güçlerle onlarla işbirliği yapan-Rum-Yunan ikilisinin ada ile beraber Doğu Akdeniz’ a hakim olmasıdır. Maalesef Kıbrıs Türk kimliği ile Türkiye’ye hakaret eden bu zihniyet, AB İle Rum kesiminin masasında yemek yendiğinde ses çıkamıyor ama Türkiye’nin bir temsilcisinin masasında oturuldu mu akla hayale gelmeyecek çirkinliğe başvurabiliyor. 

‘Ankara’ya tarihinin en büyük dersini vereceğiz’ diyen bu çarpık zihniyet kendi halkına, kendi devletine karşı suç işlemekten geri kalmazken acaba kimden güç alıyor? Kıbrıs Türk halkı iyi düşünmeli, bu gibilere hangi kisve ile faaliyet gösterirlerse göstersinler tepki ortaya koymalıdır.

Ulusal Birlik Partisi, dünden bugüne Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğü, güvenliği, egemenliği için mücadele veren Kıbrıs Türk Halkı’nın partisidir, Anavatan Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı kardeşçe ilişkilerin geliştirilmesinden yanadır ve dış güçlerin maşaları ne yaparsa yapsın, kendini bilmezler, Türkiye ve KKTC düşmanları ne yazarsa yazsın yolundan dönmeyecektir.”

banner360
Son Güncelleme: 18.08.2020 19:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Ağustos 2020 Çarşamba Gündemi
19 Ağustos 2020 Çarşamba Gündemi
Pilli: Toplam 1695 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı
Pilli: Toplam 1695 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı
Başbakan Tatar, Ekonomik Örgüt Temsilcileriyle Biraraya Geldi
Başbakan Tatar, Ekonomik Örgüt Temsilcileriyle Biraraya Geldi
Denktaş, Girne etkinliğini pandemi önlemleri çerçevesinde iptal etti
Denktaş, Girne etkinliğini pandemi önlemleri çerçevesinde iptal etti
CTP’den virüsle ilgili uyarı ve öneriler
CTP’den virüsle ilgili uyarı ve öneriler
SOS Çocuk Köyündeki 160 çocuk destek bekliyor…
SOS Çocuk Köyündeki 160 çocuk destek bekliyor…
Özersay, CNNTürk yayınına katılarak bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi
Özersay, CNNTürk yayınına katılarak bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi
Ydp Girne’de İlçe Seçim Komitesini Oluşturarak Hazırlıklarını Tamamladı
Ydp Girne’de İlçe Seçim Komitesini Oluşturarak Hazırlıklarını Tamamladı
Özyiğit: “Kararlar hem yetersiz, hem de ayrımcılık içermekte”
Özyiğit: “Kararlar hem yetersiz, hem de ayrımcılık içermekte”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 15 DAÜ öğrencisine burs verildi
Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 15 DAÜ öğrencisine burs verildi

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim