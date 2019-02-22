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UBP’den bir heyet ACRE Genel Kurul toplantısına katılıyor

UBP’den bir heyet ACRE Genel Kurul toplantısına katılıyor

22 Şubat 2019 Cuma 15:16
UBP’den bir heyet ACRE Genel Kurul toplantısına katılıyor

Ulusal Birlik Partisi’nden bir  heyet Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu (ACRE) Genel Kurulu’nun İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen toplantısına katılıyor.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP’yi temsilen Gazi Mağusa milletvekilileri Oğuzhan Hasipoğlu,  Ersan Saner ve Dışişleri eski Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun katıldığı Genel Kurul toplantısında bazı partilerin üyelik başvuruları onaylandı.

Açıklamada, Genel Kurul toplantısında UBP’nin İtalya’dan “Fratellid’Italia”, Kosova’ın iktidar partisi “Demokrat Parti”, Bulgaristan’dan “VRMO”, Makedenya’dan “VMRO” ve Sırbıstan’dan ise “Enough is Enough” partilerinin üyeliğine olumlu oy kullandığı ve bu partilerin de ACRE’ye üye olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “UBP’nin, ACRE grubuna 2017 yılında tam üye olduğu ve  KKTC ve kendi bayrağı ile grup içerisindeki faaliyetlerini sürdürerek toplantılara katıldığı” yönünde bilgiler de yer aldı.
 

Son Güncelleme: 22.02.2019 18:54
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