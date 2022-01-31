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UBP’de yeni hükümet için gayriresmi görüşmeler sürüyor

Cumhurbaşkanı Tatar hükümeti kurma görevini Sucuoğlu'na verecek..

31 Ocak 2022 Pazartesi 12:00
UBP’de yeni hükümet için gayriresmi görüşmeler sürüyor

KKTC’de 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nden birinci parti çıkan ve gelecek hafta Cumhurbaşkanı’nın, genel başkanı Faiz Sucuoğlu’nu resmen hükümet kurmakla görevlendireceğini açıkladığı Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Beş yıllık [hükümet] yolculukta 27 sayısı sıkıntılı olabilir. Bu nedenle 27 artı üzerinde daha fazla duruyoruz. Bu formüller de ortadadır” dedi.

Hasipoğlu, seçim sonucunda ortaya çıkan mevcut Meclis aritmetiği nedeniyle ya üçlü koalisyon hükümeti ya da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile ikili koalisyon hükümeti kurulmasının sağlanabileceğini kaydetti.

Cuma günü, seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de ilan edilmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen yeni milletvekilleri bugün mazbatalarını alıyor. Milletvekilleri, 7 Şubat Pazartesi günü toplanacak Cumhuriyet Meclisi’nde ant içerek göreve başlayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yemin töreni sonrasında resmi görevlendirme yaparak, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na hükümet kurma görevini vereceğini açıklamıştı. Sucuoğlu’nun en geç 15 gün içinde hükümeti kurması ya da görevini geri vermesi gerekecek.

Seçim sonuçlarına göre yüzde 5’lik seçim barajını geçen UBP yüzde 39,54; CTP yüzde 32,04; DP yüzde 7,41; HP yüzde 6,68; YDP ise yüzde 6,39 oy oranı ile Meclis’e girdi. Seçimlerde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24; CTP 18; DP 3; HP 3; YDP 2 sandalye elde etti.

HASİPOĞLU: “GAYRİRESMİ GÖRÜŞMELERİMİZ VAR”

Gelecek hafta resmen hükümet kurmakla görevlendirilmesi beklenen seçimlerde en fazla oy alan UBP’nin Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’ın partisinin yürüttüğü gayriresmî hükümet çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Gayriresmî anlamda görüşmelerimiz var. Bizim için önemli olan beş yıl kesintisiz gidecek bir hükümet modeli oluşturmak. Aklımızdaki reformları, icraatları yapmak, halkın beklentilerine yanıt vermek…” ifadelerinde bulundu.

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“ÜLKEYE SİYASİ İSTİKRAR GETİRECEK BİR YA DA BİRDEN FAZLA [PARTİ] İLE ORTAKLIK…”

“Siyasi istikrar ekonomik istikrarı getirecektir” diyen Hasipoğlu, “Bu bağlamda koalisyon ortakları ile yapmak istediğimiz reformlar, icraatlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerimizi peşinen ortaya koyup, bu konuda bizimle el sıkışabilecek ve ülkeye siyasi istikrar getirecek bir ya da birden fazla [parti] ile ortaklıktır” dedi.

Hasipoğlu, seçimden sonra Meclis’te ortaya çıkan mevcut aritmetiğin önemli olduğunu ifade ederek, “Beş yıllık [hükümet] yolculukta 27 sayısı sıkıntılı olabilir. Bu nedenle 27 artı üzerinde daha fazla duruyoruz. Bu formüller de ortadadır” dedi.

Hasipoğlu, “Sayılara bakacak olursanız, ya üçlü bir hükümet olacak ya da Cumhuriyetçi Türk Partisi ile olacak” şeklinde konuştu.

UBP’nin henüz tüm görüşmelerini tamamlamadığını ifade eden Hasipoğlu, “Tüm görüşmelerimizi tamamlayıp parti organları ile değerlendireceğiz. Önümüze artılar- eksikler konacaktır” dedi.

“HIZLI GİDECEKTİR. GEREKİRSE HER GÜN 1-2 GÖRÜŞME YAĞACAĞIZ”

Hasipoğlu, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nun resmen görevlendirilmesinin ardından hükümet kurma çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütüleceğini söyleyerek, “Hızlı gidecektir. Gerekirse her gün 1-2 görüşme yağacağız. Ülkeyi icraatsız bırakmak istemiyoruz. Biz zamanı iyi kullanmak istiyoruz. Gayriresmî kapsamda çalışmalar yürütülüyor. Gelecek hafta yetkilendirildikten sonra tek yapacağımızın, resmin nihayetlendirilmesi olacağı düşüncesindeyiz” dedi.

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Son Güncelleme: 31.01.2022 12:25
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