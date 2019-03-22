Ubp’nin “birlikte Büyük Hedeflere- Siyasal Stratejiler Ve Vizyon Çalıştayı” Sona Eriyor



Lefkoşa, 22 Mart 19 (.): Ulusal Birlik Partisi’nin 23 Şubat’ta başlayan “Birlikte Büyük Hedeflere- Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı”, bu hafta sonu Girne Acapulco Otel’de gerçekleştirilecek bölümle sona erecek.

UBP’den verilen bilgiye göre, Çalıştayın son bölümü yarın saat 10.00’da başlayacak.

UBP Parti Meclisi üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları’nın katılımı ile gerçekleştirilecek Çalıştayın bu haftaki bölümünde, yine partinin vizyonu ve izlenecek stratejiler üzerinde durulacak.

Çalıştaydan çıkacak öneriler UBP Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi’nde ele alınacak.

(TUĞ/HA)