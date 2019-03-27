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Ubp Milletvekili Oğuz Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi

“ÜLKE İYİ YÖNETİLMİYOR”

Ubp Milletvekili Oğuz Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi

“ÜLKE İYİ YÖNETİLMİYOR”

27 Mart 2019 Çarşamba 15:36
Ubp Milletvekili Oğuz Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi

“ÜLKE İYİ YÖNETİLMİYOR”

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP)  Milletvekili Dursun Oğuz, hükümetin icraatlarını eleştirerek, “Ülke iyi yönetilmiyor” dedi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dursun Oğuz katıldığı televizyon programında ülke gündemini ve ekonomik konuları  değerlendirdi. 

Dursun Oğuz, ülkenin iyi yönetilmediğini, menfaate dayalı bir hükümetin olduğunu savunarak, hükümet  ortaklarının  “sen bana dokunma, ben sana dokunmayayım” politikası yürüttüklerini idid aetti.

Oğuz, ülkede kötü yönetim ve kriz olduğunu ileri sürerek, Ülke ve maliyenin iyi yönetildiğini kim söyleyebilir” dedi. 

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı  söylemlerinde tutarsızlık  olduğu gerekçesiyle eleştiren  Oğuz,  “Sayın Denktaş, protokolün en geç mayıs ayında yürürlüğe gireceğini söylemişti, şimdi de haziran ayına attı. Neden atıldı bilmiyoruz”  ifadelerini kullandı.

“KONUŞMALARI GÜVENSİZLİK YARATIYOR”

Serdar Denktaş’ın “beni asın” cümlesinin “ucuz kahramanlık” olduğunu iddia eden Oğuz,  maaşların ödenmesinin kahramanlık addedildiğini, Denktaş’ın konuşmalarını sürekli güncellemesinin güvensizlik yarattığını belirtti. 

“Üç Yüz Milyon TL’nin üzerinde açık olduğunu kaydeden Oğuz, borç nasıl ödenecek? Hokus pokus yapacak herhalde” dedi.

Protokol konusuna da değinen Oğuz, bu kadar kopukluk varken protokolün nasıl yapılacağını da sordu. Oğuz  kaosun kapıda olduğunu iddia etti.

 “TÜRKİYE’Yİ HEDEF GÖSTERMEK DOĞRU DEĞİL”

Ekonomik protokol konusunda Türkiye’nin Kıbrıslı Türkleri düşündüğünü kaydeden Oğuz, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durmasını istediğini kaydetti. 

Oğuz, ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların protokol masasına mal edilmesinin doğru olmadığını vurgulayarak, protokol konusunda Türkiye’nin hedef gösterilmesini de doğru bulmadığını söyledi.  

“MEVCUT YAPI GÖREVİNİ YAPARSA REFORMA GEREK YOK”

Dursun Oğuz, maaşların ve süt paralarının ödenmesinin başarı olarak gösterildiği bir dönemden geçildiğini belirterek, 13. maaşı ödemenin ise büyük icraat sayıldığını  söyledi.

Kamu reformu hakkında da konuşan Oğuz,  kamunun görevini yapması halinde kamu reformuna gerek olmadığını yineledi. Denetim, liyakat, ödül ve cezanın uygulandığı kamuda tedbir alınması halinde sıkıntıların çözülebileceğini belirtti.

Koalisyon iddialarıyla ilgili olarak da Oğuz, “Bizim bu söylemlere kulaklarımız tıkalı, biz ana muhalefet görevimizi yerine getiriyoruz. Bizim görevimiz uyarmak. UBP kadrolarıyla her zaman hazırdır. Şu anda söylenenler senaryodur, UBP’nin dışında olan senaryolardır” dedi.

Oğuz, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın nüfus ile ilgili açıklamalarını basın önünde yapmasının doğru olmadığını ileri sürerek, “Keşke bire bir açıklama yapsaydı” dedi.

(HUR/YIL)

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