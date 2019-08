Ubp Milletvekili Kutlu Evren, “sahte Vekaletname İle Mal Devri” Davasıyla İlgili Kendisine Yöneltilen İddiaları Reddetti

EVREN : “GEREK İŞ HAYATIMDA GEREKSE BAKANLIK SÜREMLE İLGİLİ, HESABINI VEREMEYECEĞİM HİÇBİR KONU VE İŞLE UĞRAŞMADIM”

“İŞ BU HUSUSLARDA YASAL HAKLARIMIN MAHFUZ OLDUĞUNU BEYAN EDERİM”

Lefkoşa, 25 Ağustos 19 : UBP Milletvekili Kutlu Evren, gerek iş hayatında gerekse Bakanlık süreciyle ilgili, hesabını veremeyeceği hiçbir konu ve işle uğraşmadığını söyledi.

Her zaman şeffaflıktan yana olduğunu kaydeden Evren, “sahte vekaletname ile mal devri” davasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan kendisiyle ilgili iddiaların tamamıyla bir karalama ve hedef şaşırtma politikasının ürünü olduğunu belirtti ve bu iddiaları reddetti.

Evren, “İş bu hususlarda yasal haklarımın mahfuz olduğunu da ayrıca beyan ederim” dedi.

UBP Milletvekili Evren, yazılı açıklama yaparak, son günlerde gündemi meşgul eden “sahte vekaletname ile mal devri” davasına bazı basın yayın organları tarafından, adının karıştırılmaya çalışılması üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu kaydetti.

Evren, yaklaşık, 30 yıllık ticari geçmişi, Mermer ve Granit imalat ve satış işleri ile iştigal eden aile şirketleri RE-MER Ltd.’in ise 26 yıllık bir şirket olduğunu kaydetti.

Mehmet Eminoğlu isimli şahsı sosyal ve şirketleri vesilesiyle ticari anlamda siyasi hayata atılmasının öncesinde tanıdığını dile getiren Evren, şunları ifade etti:

“Bilindiği üzere kendisi de Müteahhitlik yapmakta olan bir kişidir. Şirketimiz, yıllarca itibarı ile Ticari hayatını devam ettirmiş bir şirket olarak, ülkemizde faaliyet gösteren birçok firma gibi, bazı işlerde nakit karşılığı bazı işlerde ise iş karşılığı ödeme almakta olan bir firmadır. Ülkemiz ticaretinde, iş karşılığı ürün almak son derece doğal ve sürekli uygulanan bir Ticaret Yöntemidir.

Mehmet Eminoğlu Investment Ltd.’in de inşaatını yürütmüş olduğu Magic Plus isimli yapının tüm mermer ve granitleri şirketimiz RE-MER Ltd. tarafından tedarik edilmiş ve karşılığında da yine Magic Plus isimli yapıdan bu işin kısmen karşılığı olarak bir dükkan alınmıştır. Alınan dükkanın koçanı da RE-MER Ltd. adına kayıt edilmiştir”.

Basın yayın organlarında bahsedilen dükkanın bu dükkan olduğunu tahmin ettiğini, ancak Osman Tıraşoğlu ile bağlantısını hala çözmediklerini kaydeden Evren, “Keza, bu dükkan dışında başka bir dükkan da bizim adımız kullanılarak alındı ise bundan herhangi bir bilgimiz yoktur” dedi.

Konunun bakanlığı döneminde verilen vatandaşlıklara bağlanmaya çalışıldığını da söyleyen Evren, şöyle devam etti:

“Bakanlığım döneminde, uzun yıllar burada yaşayıp da bir yılda zorunlu olarak 40 günden fazla yurt dışında kalıp mağduriyet yaşayan, ailesi vatandaş olup da 18 yaşını aşmış ve bu durumdan dolayı mağduriyet yaşayan, doğal yoldan hak kazanmış kişiler ile ülkemize fayda sağlayacağına inandığımız yatırımcılar ile buraya yerleşmiş ve müracaatta bulunmuş bazı kurumların üst düzey yöneticilerini vatandaşlık hakkından o dönemin hükümet politikaları gereği yararlandırdığımız doğrudur. Ülkemizin daha ileriye gitmesi, yabancı sermayenin ülkemize gelmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi adına yapmış olduğumuz bu girişim karşılığında şahsım adına hiçbir menfaat gözetmedim. Geçmiş iş hayatım ve sosyal hayatım da göz önünde bulundurulursa böyle bir menfaat gözetmeye ihtiyacım yoktur ve olması da mümkün değildir”.

2016 yılı ortalarında Mehmet Eminoğlu’nun Bakanlıklarına Osman Tıraşoğlu ile geldiğini ve projelendirmeden dolayı bağlantısı olduğu Bulut Akacan’ın yaptığı FEO İnşaatı projesi ile Osman Tıraşoğlu’nun da müteahhit ve yatırımcı olarak bağı olduğunu söyleyip tanıştırdığını anlatan Evren şunları kaydetti:

“Osman Tıraşoğlu’nun İstanbul’da da müteahhitlik yaptığını ve FEO’daki hukuki ve ticari işlerini daha kolay yürütebilmesi için vatandaşlık talebi olduğunu söylemişti. Keza, ülkemize yatırımcı olarak gelip yatırım yapan diğer kişi ve şirketler gibi bu talep de sağlık ve güvenliği olumlu geldikten sonra dönemin Bakanlar kuruluna aktarılmış ve Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaş yapılması uygun bulunmuştu”.

Mehmet Eminoğlu Investment Ltd.’in inşaatını yaptığı Magic Plus’ın mermer ve granit işlerini aile şirketleri olan RE-MER Ltd. ‘ın tedarik ettiğini, iş karşılığı olarak yapılan hesaplaşma sırasında bir dükkanın, aile şirketleri olan RE-MER Ltd. adına satın alındığını dile getiren Evren açıklamasında şunlara yer verdi.

“Bunun haricinde de alınmış herhangi bir dükkan yoktur. İlgili dükkanın alınması 2019 yılında yapılan hesaplaşma neticesinde gerçekleşmiştir. 2016 yılındaki vatandaşlık işlemleri sırasında söz konusu Magic Plus inşaatında herhangi bir işbirliği söz konusu olmadığından dolayı da bu dükkanın bu konuya bağlanmasına anlam veremedik”.

(ÖZ/HA)