Ubp Milletvekili Hasipoğlu, Maraş Toplantısı Sonuçlarını Değerlendirdi

“MARAŞ BİZİM İÇİN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ OLMAK ZORUNDADIR. AÇILIM İÇİN GEREKLİ SİYASİ VE HUKUKİ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Lefkoşa, 30 Şubat 2020 (.): Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kapalı Maraş’ın başarı öyküsü olması gerektiğini belirtti.

Oğuzhan Hasipoğlu, 15 Şubat’ta Kapalı Maraş’ın açılması konusunda düzenlenen yuvarlak masa toplantısının düzenleyicisi Türkiye Barolar Birliği tarafından açıklanan sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesini yayınladı.

Bahse konu toplantının tarihi bir toplantı olduğunu, zira Türkiye ve KKTC’nin en üst siyasi düzeyde temsil edildiğini kaydeden Hasipoğlu, “Hukukçular ve uzmanlar da yer alarak, KKTC mevzuatına ve uluslararası hukuka uygun Kapalı Maraşı nasıl açarızın yöntemleri, basına kapalı bir yuvarlak masa toplantısında tartışılmıştı” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün müzakerelerde zaman kaybetme lüksü olmadığını ifade eden Hasipoğlu, Kıbrıs Rum tarafının Kapalı Maraş’ın açılması ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonlarla ilgili Kıbrıs Türk tarafının önerilerini reddettiğini anımsattı. Hasipoğlu, “İşte bu yüzden Rum tarafının bir gün benimle Federasyon temelinde anlaşma yapacak beklentisiyle dış politika stratejisi belirlemek yanlış olacaktır. Benim anlayışımda proaktif, sonuç odaklı ve gerçekçi bir dış politika izlenmelidir. İşte bu yüzden Maraş bizim için Bir başarı öyküsü olmak zorundadır. Açılım için gerekli siyasi ve hukuki çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

(ID/HÖ)

