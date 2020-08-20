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Ubp Milletvekili Altuğra Ubp Adayı Başbakan Ersin Tatar’ın Seçimi Başarıyla Tamamlayacağına İnandığını Söyledi

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP adayı Başbakan Ersin Tatar’ın seçimi başarıyla tamamlayacağına inandığını, iddialı olduklarını söyledi. 

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:01
Ubp Milletvekili Altuğra Ubp Adayı Başbakan Ersin Tatar’ın Seçimi Başarıyla Tamamlayacağına İnandığını Söyledi
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Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP adayı Başbakan Ersin Tatar’ın seçimi başarıyla tamamlayacağına inandığını, iddialı olduklarını söyledi. 

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TV Güneş ekranlarında yayınlanan “Parantez” programına katılan UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, güzel bir sonuç elde edeceklerine inanç belirterek, seçimde iddialı olduklarını vurguladı. 

“SEÇİMDE İDDİALIYIZ”

Altuğra, “ Yola çıktık. İnancını kaybetmeyen, gücünü her zaman KKTC halkından alan bir partiyiz. Seçimde iddialıyız. Sayın Genel Başkan’ımızın Cumhurbaşkanlığı seçimini başarıyla tamamlayacağına elbette inanıyoruz. Sandıklar açılana kadar, oyların sayımı tamamlanana kadar adayımızın yanında yer alacağız, Saray’da da onu görevi başında göreceğiz.” dedi.

ANKET ÇALIŞMALARI HAKKINDA

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Anket çalışmalarıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine Altuğra, anket çalışmalarının önemli olduğunu ve çalışmalara ışık tuttuğunu ifade etti ve “Anket çalışmaları önemlidir, ışık tutar. Ona göre ihtiyaç duyduğunuz alt yapı çalışmaları neler, eksiklikler neler onları görürsünüz. Olması gereken çalışma şekli. İkinci turun olması çok doğaldır” dedi. 

 “PANDEMİ SÜRECİNİ BAŞARIYLA YÜRÜTTÜK”

Pandemi dönemi ile ilgili de konuşan Altuğra, Sağlık Bakanlığının çalışmalarının yerinde olduğuna vurgu yaptı ve hükümetin süreci iyi yönettiğini söyledi. 

Altuğra, “Sayın Sağlık Bakanı’nın hakkını her ortamda teslim ediyorum. Gerçekleri görüp takdir etmek gerekir. Bunları gördüğünüz halde olumsuz eleştirilerle halka yansıtmayın. 
Pandemi dönemi 9 Mart itibariyle bizim ülkemizde vücut buldu. Hükümet olarak yerinde ve zamanında en sıkı önlemleri aldık, başarıyla yürüttük ve devam ediyoruz. Başarının yarısı da KKTC halkına ait. Biz devlet olarak istediğimiz önlemleri alalım, bu kurallara uymayan bir halk ile yüz yüze gelirseniz, boşa kürek çektiniz demektir. Bu anlamda halkı tebrik ediyorum. Alt yapımız gururla ifade edilecek şekilde hayat buldu. Tarihinde ilk defa devlet hastanemiz 42 yataklı yoğun bakıma sahip oldu. Pandemi hastanemiz yok diye feryat eden kesim var, kaygılarını anlıyoruz, biz de bu endişenin gailesini çekiyoruz. Halkın sağlığını korumakla yükümlü olduğumuzu biliyoruz. Bu bilinçle Sağlık Bakanlığı olarak Devlet Hastanesi içinde önlem alındı” dedi. 

EĞİTİM HAKKINDA

Son olarak eğitim hakkında da konuşan Altuğra, Eğitim Bakanlığının, eğitim sürecini açıklayacağını belirterek sözlerini şu sözlerle noktaladı:

“Eğitim Bakanı’na da verdiği emekten dolayı teşekkür ediyorum. Yapılacak açıklamayla düzeni açıklayacaklar ve hangi düzeyde olacağını paylaşacaklar. Bugünün koşullarında bizi korkutacak bir salgınla iç içe değiliz. Sadece tedbir ve kurallara uyma zorunluluğumuz var. Eğitim Bakan’ımızın dillendirdiği 3 farklı yol haritası var. Birincisi yüz yüze eğitim ancak bugünün koşullarında mümkün değil, ikincisi, seyrelterek eğitim hedeflenebilir. 3. yol haritası da tamamen online sistem. Burada da maddi- manevi sıkıntı yaşanır.”
(HUR/YIL)

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