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Ubp Kırıkkale’deydi... Tatar: “halk Da Meclisin Çoğunluğu Da İki Devletli Çözüm Şeklinin De Artık Görüşme Masasına Konulmasından Yana”

Lefkoşa, 9 Mart 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, halkın da Cumhuriyet Meclisi’nin çoğunluğunun da iki devletli çözüm şeklinin de artık görüşme masasına konulmasından yana olduğunu savundu.

Ubp Kırıkkale’deydi... Tatar: “halk Da Meclisin Çoğunluğu Da İki Devletli Çözüm Şeklinin De Artık Görüşme Masasına Konulmasından Yana”

Lefkoşa, 9 Mart 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, halkın da Cumhuriyet Meclisi’nin çoğunluğunun da iki devletli çözüm şeklinin de artık görüşme masasına konulmasından yana olduğunu savundu.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:48
Ubp Kırıkkale’deydi... Tatar: “halk Da Meclisin Çoğunluğu Da İki Devletli Çözüm Şeklinin De Artık Görüşme Masasına Konulmasından Yana”


Lefkoşa, 9 Mart 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, halkın da Cumhuriyet Meclisi’nin çoğunluğunun da iki devletli çözüm şeklinin de artık görüşme masasına konulmasından yana olduğunu savundu.
Tatar, “Türkiye, federasyonun yanı sıra iki devletli çözümün de masaya konulmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Akıncı ve herkes 35 milletvekili ile Türkiye’nin duruşunu göz ardı edemez. Ederse hata yaparlar” dedi.
Partiden verilen bilgiye göre, UBP, dün gece Kırıkkale köyünü ziyaret etti.
TATAR: “BENDE KENDİNİ BEĞENMİŞLİK, KARŞIMDAKİNE SAYGISIZLIK, UKALALIK YOK”
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Karpaz’dan Yeşilırmak’a tüm KKTC’yi dolaştığını, halkla, UBP’lilerle iç içe olduğunu” belirtti ve şunları söyledi:
“Bende kendini beğenmişlik, karşımdakine saygısızlık, ukalalık yok. Halkımın daha güzel günlere ulaşması için siyaset yapıyorum ve gücümü sadece ve sadece halkımızdan UBP’lilerden alıyorum. Sadece ve sadece doğruları söylüyorum. ‘Dome Otel’i peşkeş çektiler’ dedim doğrudur. ‘Dome Otel sözleşmesi yasanın ihaleye çıkılmasını emretmesine rağmen imzalanıyor’ dedim, doğrudur. 
Sayıştay Başkanı’nın yazdıkları, söyledikleri….Başsavcılığın verdiği görüşler ve gelişmeler beni doğrulamıştır.
‘Kıb-Tek’te çok pahalıya, uluslararası ihaleye çıkmadan ve gereksiz olarak 4 jeneratör ihalesine çıkılıyor’ dedim doğrudur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin raporu benim dediklerimi içeriyor.”
“TELEVİZYON PROGRAMINDA BANA SAYGISIZ DAVRANDI”
Erhürman’ın Dome Otel ve Kıb-Tek’le ilgili söylediklerinin doğru olmadığını iddia eden Tatar, Erhürman’ı televizyon programında kendisine “saygısız” davranmakla suçladı. Tatar, “Ben makamına ve devletime olan saygımdan yanıt vermedim” dedi. 
Kıbrıs konusunda da konuşan Tatar, halkın da Cumhuriyet Meclisi’nin çoğunluğunun da iki devletli çözüm şeklinin de artık görüşme masasına konulmasından yana olduğunu savundu.
Tatar, “Türkiye, federasyonun yanı sıra iki devletli çözümün de masaya konulmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Akıncı ve herkes 35 milletvekili ile Türkiye’nin duruşunu göz ardı edemez. Ederse hata yaparlar” dedi.
TATAR’DAN AKINCI, ERHÜRMAN, AKANSOY VE KAYALP’E ELEŞTİRİ
Tatar, konuşmasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, CTP Gazimağusa milletvekili Asım Akansoy ve CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’i eleştirdi.
Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Crans Montana’da sonra artık federasyon olamayacağını Sayın Akıncı da, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlütoğlu da söyledi. Şimdi Sayın Akıncı, ‘sadece federasyon olur’ diyor. Olmayacağını kabul ettiği bir çözümü hala olacakmış gibi göstermeye çalışıyor. Biz federasyon olmaz dediğimizde ise tepki gösteriyor. Kendisi de AB çatısı altında iki ayrı devletten söz etmişti. Şimdi biz sözünü edince olmaz diyor. Asıl olmaması gereken bu kadar çelişkili konuşmaktır. Erhürman bir taraftan Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkını sürdürülemez olarak niteleyen ve sona ermesini isteyen Gutterres çerçevesine onay veriyor, diğer taraftan programda Türkiye’nin etkin garantisinin devamını kendilerinin de istediğini söylüyor.
Asım Akansoy TV’de Türkiye’nin garantisinin kaldırılmasına ‘evet’ diyor. CTP Gazimağusa İlçe Başkanı, AKEL adayı Kızılyürek’in KKTC’de Rum seçimleri için oy toplamasına yardımcı oluyor. Söylüyorum; ‘O bizim partimizin iç işidir karışma’ diyorlar. Böylesi hassas, Kıbrıs Türkü’nün Avrupa Parlamentosu’ndaki hakları, temsil edilmesi gibi bir konu CTP’nin iç işi olmaz. AKEL, Kıbrıs Türkü’ne ait 2 sandalye için ses çıkarmayacak. Gasp edecek. CTP İlçe Başkanı AKEL’in haklarımızı gasp etmesine yardımcı olacak ve Tufan bey bunu iç işleri olarak görecek. Böyle bir zihniyet olamaz. Sayın Erhürman bizim AB çatısı altında iki ayrı devlet görüşümüz üzerine daha fazla toprak vermemiz gerektiğini televizyonda söyleyebiliyor. Bir devletin Başbakanı daha konu ele alınmaya başlamadan peşinen daha fazla toprak verilmesi gerekeceğini söyleyebilir mi?  Böyle bir kişi halkının hakkını savunabilir mi?.”
GARDİYANOĞLU
Ziyarette söz alan UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “tüm örgütlerle el–ele , gönül- gönüle çok çalışarak gelecek yıl Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka başarıya ulaşacağız” şeklinde konuştu.
TAÇOY
UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da, UBP’nin halkın takdiriyle her geçen gün gücüne güç kattığını savunarak, partinin sorumluluğunun bilinciyle, halkın sorunlarına çözüm üretmek için çok çalıştığını söyledi.
(RÇ/HÖ)        FOTOĞRAFLI
 

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